Töltsd ki a Fanny magazin tesztjét és tudd meg, hogy a kötődésed mennyire egészséges!

Van, akinek az egészséges önbizalma segít abban, hogy stabilan érezze magát párkapcsolatában, de olyan is akad, aki kötődési problémája miatt már attól is kikészül, ha a párja elmegy dolgozni (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

1. Hogy érzed magad, amikor a párod nincs a közelben?

a) Nyugodt vagyok, minden rendben, bízom benne.

b) Hiányzik, de megértem, hogy nem lehet mindig velem.

c) Ideges leszek és aggódom, mi lehet vele.

2. Hogyan reagálsz, ha a párod késik egy megbeszélt találkozóról?

a) Nem aggódom, biztos van oka, amit majd el is mond, ha megérkezik.

b) Picit türelmetlen vagyok, de természetesen megvárom őt.

c) Dühös és frusztrált leszek, ami csak lassan múlik el.

3. Mennyire fontos a számodra, hogy a párod kimutassa az érzéseit?

a) Jó, ha kimutatja, de nem várom el folyton.

b) Szeretem, ha rendszeresen kifejezi az érzéseit.

c) Állandóan biztosítania kell, hogy szeret, különben bizonytalannak érzem magam.

4. Hogyan kezeled a vitákat a kapcsolatotokban?

a) Nyugodtan próbálom megoldani, együtt dolgozunk a problémán.

b) Elkerülöm a vitát, mert nem szeretem a konfliktust.

c) Nagyon erős érzelmek törnek rám, ha vitatkozunk, és nehezen kontrollálom őket.

5. Milyen gyakran kérsz visszajelzést a párodtól a kapcsolatotokról?

a) Ritkán, mert bízom a kapcsolatunkban.

b) Néha, ha rosszabb passzban vagyok, hogy megerősítést kapjak.

c) Szinte mindig szükségem van arra, hogy biztosítson a szeretetéről.

6. Mennyire veszed könnyen, ha a párod több napra elutazik?

a) Nem jelent problémát, sőt egy kicsit örülök is, hogy több idő jut magamra.

b) Hiányzik olyankor, de megértem, hogy szüksége van külön időre.

c) Szorongok, és folyamatosan azon gondolkodom, hogy mi történik.

7. Hogyan éled meg, ha a párod új barátokat szerez?

a) Örülök neki, jó ha van saját élete, és lehet, hogy én is összebarátkozom majd velük.

b) Néha kicsit féltékeny vagyok, de megértem, hiszen nekem is fontosak a barátnőim.

c) Aggódom, hogy az új haverok miatt esetleg kevésbé fog velem foglalkozni.

8. Mit érzel, amikor kiderül, hogy a párod nem osztja meg veled minden apró részletét az életének?

a) Teljesen rendben van, mindenkinek szüksége van saját térre.

b) Néha furcsán érzem magam emiatt, de megértem.

c) Nagyon zavar, szeretném, ha mindent velem osztana meg.