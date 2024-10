„A haverom születésnapi bulija teljesen kicsúszott az irányítás alól – az anyjával kötöttem ki az ágyban”

Egy fiatal férfi olyan kellemetlen helyzetbe került, hogy szakember tanácsát kellett kérnie. Történetét az interneten is megosztotta, elmondása szerint haverja szülinapi bulija miatt került most olyan helyzetbe, amibe nem hitte, hogy valaha is fog.

Fotó: Shutterstock

„Kedves Deidre, a haverom „csendes összejövetele” a 21. születésnapjára teljesen kicsúszott az irányítás alól, és végül az anyjával kötöttem ki az ágyban. 22 éves vagyok, és sosem találkoztam a családjával korábban, mivel nem lakik a közelemben. Mindketten diákok vagyunk”

– kezdte a szakembernek írt levelét, majd így folytatta:

„Hazament a szünidőre, és a születésnapja nyáron volt. Az anyja 17 évesen szülte őt – csak 37 éves. Nem ismeri az apját, de van egy mostohaapja, aki külföldön dolgozik. Az anyja nagyon csinos, és rendkívül barátságosan fogadott. Az iskolatársai és a családja is nagyon kedvesek voltak, és a buli egyre nagyobb lett, ahogy egyre több ember érkezett”.

Ezt követően kifejti, hogy a buli, hogy lett egyre vadabb:

„A garázsban volt a bár, fényekkel és DJ-pultokkal, én feleltem a zenéért. Az anyja jól felszerelt sörrel. Elképesztően nézett ki a testhezálló bőrruhájában, a sötét haj a hátára omlott. Kimentem a mosdóba, és amikor kijöttem a lépcsőfordulóhoz, ő ott állt. Ivott pár pohár bort, és megbotlott”.

Elkaptam a könyökét, majd megcsókoltuk egymást. Minden nagyon gyorsan történt – behúzott a hálószobába, és ott rögtön egymásnak is estünk. Még sosem voltam együtt senkivel, aki ilyen idős, mint ő, de semmi gátlása nem volt.

Történetét pedig azzal fejezte be, hogy a haverjai most mind bulizni járnak, de ő egyszerűen nem tudja, hogy mitévő legyen.

„Szerencsére senki sem kapott rajta minket. Most visszatértünk az egyetemre, a barátaink bulikat szerveznek, és csajozni járnak. De én mindent kerülök, és kifogásokat keresek, hogy el tudjak lógni, és vonatra szálljak, hogy meglátogassam a haverom anyját”.

Kezdek érzéseket táplálni iránta, de nem tudom, meddig tarthat ez. Úgy érzem, mintha egy álomvilágban élnék.

A kicsit sem hétköznapi problémára pedig a következőt válaszolta a The Sun szakértője:

Az érzéseid valósak, de ez csupán vágy, ami hosszú távon nem fenntartható. Ha lebuktok, teljesen tönkreteszed a barátságotokat, a haverod és az anyja kapcsolatát, akár egy házasságot is szétrombolhatsz. Tényleg elbírná ezt a lelkiismereted?

Deidre ezután így folytatta: