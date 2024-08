Ezek a betegségek nem csak az élsportolókat gyötrik. Lehet, te is érintett vagy!

Előzzük meg a bajt!

Ha sportolunk, gondoskodjunk a megfelelő bemelegítésről és levezetésről, ne terheljük túl a testünket, figyeljünk oda az adott sport vagy edzőtermi órák során a gyakorlatok helyes kivitelezésére, az eszközök megfelelő használatára, a rendszerességre. Ezen kívül hallgassunk a szervezetünk jelzéseire, és iktassunk be pihenőket is. Ez utóbbit a hétköznapi munkavégzés során is érdemes betartani, például bizonyos időközönkénti könnyű tornával. Ha fájdalmat észlelünk, függesszük fel a megerőltető tevékenységet. Érdemes erősíteni az érintett testrész és terület körüli izomzatot, illetve jó támaszt nyújtó cipőt viselni. Mivel a túlsúly komoly terhelést jelent a térdekre, bokára és ízületekre nézve, tanácsos ezzel a témával is foglalkozni.