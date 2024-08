Ennek a 3 csillagjegynek a szülöttei még a nyár vége előtt szinglivé válhatnak

A szerelmünkkel töltött páros nyaralásnál nincs is jobb érzés, főleg ha az üdülésből még szerelmesebben érkezünk vissza. Sokaknál azonban nagyon sok feszültséget gerjeszt még a pihenés is, ami nagyon komoly megpróbáltatás elé állítja a szeretetben köttetett szövetségeket is.

Fotó: Pixabay

A life.hu beszámolója szerint ennek a három csillagjegynek a szülöttei épp nyaralás alatt feszülnek össze, sőt nem ritkán szakítanak is.

Kos (március 21. - április 19.)

A Kosok energikusak és impulzívak, ami a vonzerejüket is adja, azonban a tüzes természetük a nyaralás alatt könnyen konfliktusokat szülhet. A Kosok hajlamosak dominálni, szeretnek irányítani és az aktív pihenést preferálják. Ha a párjuk egy nyugodtabb típus, és inkább csak pihenne, heverészne vagy új éttermeketm helyi ízeket próbálna ki, az könnyen párkapcsolati gondokat szülhet a vakáció során, olyannyira, hogy kenyértörésre is sor kerülhet.

Ikrek (május 21. - június 20.)

Az Ikrek változékonyak, hangulatemberek és kíváncsi természetűek, szeretik a sokszínűséget és az új élményeket. Ez a kalandvágyó magatartás a nyaralások során különösen felerősödhet, amire a partnerük nem biztos, hogy vevő lesz. Az Ikrek nem bírják a monotóniát, kellő impulzus nélkül könnyen unatkozni kezdenek, ezért folyamatosan új programokat keresnek, ami egy más beállítottságú embernek túl sok lehet. Gond lehet, ha a partner nem alkalmazkodik hozzájuk, ilyenkor az Ikrek könnyen úgy érezhetik, hogy a kapcsolatuk nem elég izgalmas. Ez az érzés gyakran vezethet hirtelen döntésekhez, akár szakításhoz is.

Nyilas (november 22. - december 21.)

A Nyilasok imádják a szabadságot és odavannak a kalandokért, a csillagjegyek közül ők a legnagyobb utazók. Ez a függetlenségre törekvés és szabadságvágy azonban olykor problémákat okozhat a párkapcsolatukban, különösen egy hosszabb nyaralás során. A Nyilasok hajlamosak saját a útjukat járni, és nem mindig figyelnek partnerük igényeire... Innen pedig már csak egy lépés a szakítás.