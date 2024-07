Ennek a 3 csillagjegynek ígérnek gazdagságot a csillagok

Vízöntő

Azt mondják: ha elhiszed, megvalósul. Ez nem is lehetne igazabb a Vízöntőre, aki biztos benne, hogy őt megilleti a gazdagság, a siker - ez a magabiztos gondolkodás pedig egy idő után valóban be is vonzza, amit be kell vonzania. Ráadásul míg a kemény munka sem áll tőlük távol, úgy tűnik, mintha a szerencse is folyamatosan melléjük szegődne.