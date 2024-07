„A vőlegényem ugyanott akar összeházasodni, ahol az első esküvője is volt – dühöngök”

Most tudtam meg, hogy az első feleségével tartott esküvője ugyanott volt, mint ahová a miénket is tervezzük, miután rábukkantam a régi esküvői fotóikra. Azt hittem, hogy ez a mi különleges helyünk lesz, de neki már eddig is az volt! Még nem említett neki, hogy rájöttem, de csak én gondolom, hogy furcsa, hogy ugyanazt a helyszínt választotta?