Üzen a telihold: ennek a 3 csillagjegynek felfordul az élete

Június 22-én a Rák-Bak tengelyén áll majd a telihold, ami bizony sokak számára sorsfordító felismeréseket hoz. Három csillagjegynek azonban gyökerestől meg is változik az élete.

Fotó: Pexels

Rák

A családdal kapcsolatos dolgaid kerülnek terítékre, a telihold felhozza azokat a mintáidat a tudatalattiból, melyek már nem szolgálnak téged, érdemes rajtuk változtatni. Meditálj, hogy megszabadulj a régi felesleges gondolatoktól. A felesleges dolgokat fizikailag is dobd ki. Nagy változások indulhatnak be, ha már nem ragaszkodsz azokhoz a dolgokhoz, amelyek nem téged szolgálnak. Hidd el, a családon kívül is van élet, a saját céljaid legalább annyira fontosak. Végre megvalósíthatod az álmaidat.

Skorpió

Ideje átgondolni az egész életed, ha változtatnál, most itt az ideje. Ha már nem érzed jól magad egy helyen, kapcsolatban, akkor ideje váltani. Jobb jönne az életedbe. Megérkeznek a friss lehetőségek is, és nagy esélyed lesz most egy kis kikapcsolódásra is. Ez segíthet hozzá, hogy megtaláld, merre is menj tovább. Használd ki a telihold energiáit, tervezz rövid és hosszútávon, nagyon jó időszak ez a tisztánlátásra. Gondold végig, milyen ambíciók vezérelnek. Még az is lehet, hogy az élet pont most dobja eléd.

Bak

Végre egy projekted végéhez értél, vége az összegzésnek is. Remek alkalmad adódik, hogy ezután végre kikapcsolódj és csak utána kezdj bele valami másba. Végre a családoddal is tölthetsz egy kis időt, így egyensúlyba kerül benned a család és a hivatás. Sorsdöntő lesz számodra a telihold utáni időszak, hiszen a következő siker felé vezető utat már más szemszögből kezded látni, ez pedig elindít benned egy folyamatot, hogyan is lehet sikeresen, tervszerűen mégis másképpen élni.

