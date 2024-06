A legkellemesebb nyári csemege: íme a lime-os sajttorta

Beköszöntött a nyár, immáron pedig a kánikula is megérkezett. Ilyenkor a legnehezebb a forró sütő mellett robotolni, mindazonáltal a háziasszonyok dolgos keze a legmelegebb napokon sem állhat le. Az azonban tény, hogy ilyen időben a gyomrunk is könnyebb csemegékre vágyik. A Mindmegette most egy fantasztikus lime-os sajttorta receptet hozott.

Nagyszerű édesség a nyárra

HOZZÁVALÓK 12.5 dkg zabkeksz

zabkeksz 5 dkg vaj

vaj 1 db tojás

tojás 50 dkg natúr krémsajt

natúr krémsajt 10 dkg finom szemcséjű kristálycukor

finom szemcséjű kristálycukor 0.5 db biolime

biolime lime

ELKÉSZÍTÉS