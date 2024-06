Konfliktusok és változások: nem sok jót ígérnek a hétre a csillagok

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Az utolsó tanítási héten minden diák nyugtalan. Te is. Még akkor is, ha már befejezted az iskolát. Hétfőre virradóan egyszerre több olyan fényszög lesz, ami nem hagy aludni, vagy felkavaró álmokat hoz. A hét hátralevő részében minden napra jut harmonikus és diszharmonikus fényszög is, ami hullámzó hangulatot és teljesítményt eredményez. Ezek közül a szombat hajnali telihold lesz a legkellemetlenebb.

Fotó: Pexels

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Minden vitát megnyersz, amiből kimaradsz. Ez szinte mindig igaz, de ezen a héten különösen. Kezdheted hétfőn, majd szerdán is vár rád kihívás. Szerencsére az égi folyamatok lassan lenyugszanak, és a szombat hajnali telihold után a szombat és a vasárnap is békésnek ígérkezik. Mindezt akkor élvezheted ki legjobban, ha tanulásra és/vagy utazásra szánod magad. Nem fogod megbánni… - írja az Astronet.

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Hétfőn reggel Vénusz, délelőtt Merkúr, csütörtökön a Nap lép ki az Ikrekből. Ezek hatására furán érzed magadat. Hirtelen három bolygó „elhagy” téged. De nem kerülsz gyászos hangulatba, mert az égi folyamatok szerint valami nagyobb befektetésen agyalsz. Fellelkesít, hogy megvehetsz valamit. A legjobb, ha ezt nem szombaton teszed meg, mert a telihold léket üthet a pénztárcádon.

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Irigylésre méltó, hogy hétfőn a Vénusz és a Merkúr, csütörtökön pedig a Nap lép a Rák jegyébe. Utóbbi a születésnapod közeledtét jelzi. Ám nem leszel irigylésre méltó, mert szombat hajnalban telihold lesz, ami egyrészt felkavaró álmot hozhat, másrészt konfliktust. A szombati napod nemcsak a hajnali telihold miatt látszik feszültnek, hanem még két másik bolygószembenállás miatt.

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

A nyár tökéletes ürügyet ad a költekezésre. Kellene új papucs, új fürdőruha, új napszemüveg, és még sok minden. De valóban szükséged van ezekre? Valóban kell még több? Hétfőn kettő, csütörtökön, pénteken, szombaton pedig egy-egy kellemetlen fényszög pontosan ilyen kérdéseket tesz fel neked. Ha nem kapkodsz, a hétvégén a józan konstellációk segítenek, hogy józan döntést hozz. Olyat, amiben jól érzed magad…