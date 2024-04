Tízből kilenc ember rosszul takarítja az olajsütőt - ezekre figyelj!

Sokak számára jelent segítséget a konyhában az olajsütő. Ahhoz, hogy sokáig élvezhessük a benne készült ételek ízét, érdemes megfelelően karbantartani. A Fanny magazin megmutatta, hogyan takarítsuk meg!

Sokak számára jelent segítséget a konyhában az olajsütő Fotó: Pexels

Készüljünk elő megfelelően!

Mindenképp várjuk meg, amíg a sütőben lévő olaj teljesen kihűl, mielőtt hozzáfogunk a tisztításnak! Ügyeljünk rá, hogy csak ezt követően szűrjük le az olajat!

Védjük meg a víztől!

A tisztítás előtt húzzuk ki az olajsütőt a konnektorból és tekerjük be a kábeleket papírtörlővel, hogy megóvjuk őket a nedvességtől! Az eszközt semmiképp se merítsük vízbe, mert az könnyen kárt tehet benne!

Vigyázzunk a maradékokkal

Miközben leszűrjük az olajat, figyeljünk rá, hogy ne maradjanak benne ételmaradékok. Azokban ugyanis könnyen elszaporodhatnak a baktériumok. Használjunk apró szitájú szűrőt, hogy minél tisztább eredményt kapjunk!

Tegyük el az olajat

A leszűrt olajat érdemes hűvös helyen tárolnunk és olyan edénybe öntenünk, ami jól záródik. Arra azonban figyeljünk, hogy amennyiben az olaj besötétedett, illetve sütés közben füstölni és habzani kezd, inkább ne használjuk fel újból!

Áztassuk be inkább

Vegyük ki a kosarat a sütőből és áztassuk be forró vízbe! Használjunk mosogatószert is és hagyjuk, hogy fellazuljanak az ételmaradékok. Így könnyen el tudjuk távolítani őket egy puha sörtéjű kefével. Ezután átöblíthetjük ecettel, végül vízzel is!

Belső tisztítás

Az olajsütő belsejét töröljük át egy papírtörlővel! Ezzel eltávolíthatjuk a készülékben maradt olajat és az eszköz falára ragadt ételmaradékokat. Ezek amellett, hogy nem higiénikusak, a későbbi sütések alkalmával az étel ízét is befolyásolhatják.

Ne karcoljuk meg!

Figyeljünk rá, hogy az olajsütő belsejének tisztításakor ne használjunk fém súrolóeszközöket! Ezek ugyanis könnyedén kárt tehetnek a felületben. Válasszunk inkább műanyag eszközöket, így megóvhatjuk a készüléket!

Számít a szűrő

Az, hogy beépített vagy eltávolítható a szűrő, az olajsütő típusától függ. Amennyiben ki tudjuk venni, áztassuk be forró, mosogatószeres vízbe. Miután felpuhultak az ételmaradékok, takarítsuk le őket egy kefével.

Segíthet az ecet

Érdemes a beáztatás után ecetes vízzel is átöblíteni a szűrőt, hogy a makacs szennyeződéseket és a rajta maradt mosogatószert is hatékonyan eltávolítsuk. Ezután öblítsük le tiszta vízzel is és töröljük szárazra!

Ragyogó kinézet

A készülék külső felületét minden sütés után érdemes megtisztítani a rácsöppent olajtól. Ezt egy papírtörlővel is megtehetjük, de szükség esetén a mosogatószeres szivacs is segít. Arra ügyeljünk, hogy ne használjunk kemény súrolókefét, hiszen megkarcolhatja a felszínt!