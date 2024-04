Ilyen a szád formája? Azonnal menj orvoshoz!

Érdemes komolyan venni testünk változásait, mert a korai felismerés sokszor akár életet is menthet. Lássuk, mi lehet az oka annak, ha egyszer csak azt veszed észre, hogy a szád egyik fele lefelé görbül!

Ha azt veszed észre, hogy a szád egyik fele lefelé konyul, fordulj orvoshoz! (Fotó: Pexels)

Ha az arcunkban lévő idegek begyulladnak vagy roncsolódnak, akkor az izmok mozgatása nehézkessé válik, vagy meg is szűnik. Az egeszsegkalauz.hu gyűjtötte össze, hogy az idegek sérüléseit okozhatja például fertőzés, gyulladás, a fejet közvetlenül érő trauma, agyvérzés vagy daganat is. Az arcidegbénulás leggyakoribb típusának, a Bell-féle arcidegbénulásnak a pontos oka azonban ismeretlen. Azt is érdemes tudni, hogy a legtöbb bénulás okozója a stroke!

Az autoimmun betegségek, mint például a szklerózis multiplex is növelheti az arcidegbénulás kialakulásának valószínűségét. Előfordulhat, hogy az első jelek hamar megjelennek az arcon, de ez akár hónapokba is telhet. Mivel a tünetek megjelenése után az állapot rohamos romlásnak indulhat, fontos mielőbb orvoshoz fordulni!

Bizonyos esetekben a bénulás különösebb beavatkozás nélkül elmúlik, máskor gyógyszeres kezelésre vagy műtétre is szükség lehet.