Kiderült, mikor nasizhatsz büntetlenül, még akkor is, ha fogyózol

Egy jól megtervezett étrendben bizony helye lehet a nassolásnak is! Ha mindenáron ki akarod kerülni, az lesz a vége, hogy végül elcsábulsz egy-egy sütire vagy befalsz egy egész zacskó chipset. El tudod képzelni, hogy soha ne nassolj semmit a hátralévő életedben? Pedig bizony a fogyás akkor lesz tartós, ha nem időszakosan diétázol, hanem életmódot váltasz, amit tudsz tartani bármeddig.

Képünk illusztráció / Fotó: Pexels

De mikor is érdemes nassolni? Bár sokan választják az éhgyomorra való edzést, valójában azért napszaktól függetlenül érdemes bekapni mozgás előtt pár falatot. Ugyanis a szervezetünk akár ájulással is reagálhat az ingadozó vércukorszintre. Mozgás előtt mindenképp figyeljünk arra, hogy a vércukrunk a megfelelő szinten legyen és tartsuk is ott, ne legyünk éhesek, töltsük fel a máj glikogénraktárait. Magas szénhidrát-, közepes fehérje- és alacsony zsírtartalmú ételt kell magunkhoz venni már 1–2,5 órával edzés előtt, hogy az energiánk ne az emésztésre koncentrálódjon az edzés helyett. Ha időhiány miatt csak bekapni tudunk valamit, ehetünk aszalt gyümölcsös snacket, zab- vagy energiaszeletet, szendvicset - tanácsolja a dietaesfitnesz.hu.

Edzés után kell a szénhidrát, ilyenkor nyugodtan ehetsz 1 g/testtömegkilogrammot, ami egy 60 kilós nő esetében 60 gramm szénhidrátot jelent (ennyi található 250 gramm főtt barna rizsben). Ez a szénhidrát nem zsírként fog raktározódni a szervezetben.