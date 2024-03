Fel szoktál ébredni az éjszaka? Ez a lelki probléma okozza!

Az alvás természetes pihenőállapot, amely legfőbb célja a regeneráció. Így túlzás nélkül lehet állítani, hogy az álmatlanság és a rendszeres éjszaki ébredés nagyon rossz hatással van az emberi szervezetre. Az alvászavarok legtöbbször valamilyen testi vagy pszichiátriai betegséghez, illetőleg valamely pszichés problémához társulnak, az nagyon ritka eset, hogy önálló jelenségként forduljon elő.

Képünk illusztráció / Fotó: Pixabay

A szakértők szerint ráadásul nagyon fontos az is, hogy mikor ébred fel váratlanul az ember az éjszaka közepén. Ugyanis a különböző időpontok, különböző lelki problémát sejtetnek. Íme a lista!

Ha 21:00 és 23:00 között nem tudsz elaludni ez arra utal, hogy valamitől nagyon tartasz. Ismerős a helyzet, hogy korán keltél fel, és a nap végére hullafáradtnak érzed magad, de még ennek ellenére sem tudsz időben elaludni, hogy frissebb legyél a következő nap? Ez a bizonyos félelem tudat alatt ott van a gondolataid között megbújva. Érdemes ilyenkor kideríteni, hogy pontosan mi a felélem forrása és azt megszüntetni.

Ha 23:00 és hajnali 1:00 között ébredsz fel akkor az arra utal, hogy csalódott vagy. Ha mindig ebben az időszakban riadsz fel az álmodból, és nehezen alszol vissza, az arra utal, hogy valamiben vagy valakiben nagyot csalódtál. Sokszor ez a valaki egyébként te magad is lehetsz. Érdemes tehát számba venni, mi vagy ki okozott számodra csalódást és elengedni, megbékélni vele.

Ha 1:00 és 3:00 között ébredsz fel akkor ideges vagy. Ismerős, hogy mindig pontban ugyanakkor ébredsz fel, pedig még bőven aludhatnál? Ha ez hajnali 1 és 3 közé tehető, akkor egyértelműen őrlődsz valamin, ami felidegesített téged és egyszerűen képtelen vagy elengedni. Találd ki mi okozza a bosszúságot és számolj le vele!

Ha 3:00 és 5:00 között ébredsz fel akkor, biztosan nagyon sokat aggodalmaskodsz az utóbbi időben. Jellemző lehet rád az, hogy túlgondolsz dolgokat, és az is, hogy a legkisebb dolgokon is be tudsz stresszelni. Ez nagyon nem jó, főleg, ha az alvásod kárára megy. Igyekezzél stresszmentes életét élni és nem aggódni folyton.

Ha 5:00 és 7:00 között ébredsz fel érzelmi problémák állnak a háttérben. Előfordult már veled, hogy reggel korán felébredtél, pedig későn bújtál ágyba, ráadásul még bőven lenne időd aludni, akkor az komoly érzelmi problémákra utal. Az életedben van valami, ami nagyon bánt, olyannyira, hogy az már lelki fájdalmat okoz a számodra. Ha hiába keresed a megoldást, de nem tudsz rájönni, akkor már reggel a falat bámulhatott a pihentető alvás helyett. Fontos lenne megtalálnod mi nyomasztja a lelkedet és beszélni az érzéseidről.

(VIA)