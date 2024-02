Kávéfolt a ruhán? Ez a módszer garantáltan megoldja a problémát!

Biztosan sokakkal megesett már az, hogy kávézás közben véletlenül összepecsételték a ruhájukat: ez nem csupán bosszantó, de látványos is, ráadásul eltüntetni sem éppen a legegyszerűbb. A Mindmegette azonban nemrég egy szuper tippel állt elő, amellyel garantáltan megszabadulhatunk a kellemetlen folttól. A megoldás ráadásul a legtöbb konyhában megtalálható, ez pedig a tojás – pontosabban a tojássárgája.

Gyors és egyszerű megoldás a kávéfoltos ruhákhoz / Fotó: Unsplash.com

A folteltávolító technika egyszerű és hatékony: válaszd szét a tojássárgáját a fehérjétől, majd a sárgáját egy villával habosítsd fel! Adj hozzá pár csepp hideg vizet is! Egy tiszta törölköző segítségével vidd fel a kávéfoltra az oldatot, majd alaposan dörzsöld bele! Ezután öblítsd le a szennyezett ruhadarabot a csap alatt és kész is: a folt eltűnt! A ruhát ezután a szokásos módon mosd ki, hiszen a tojássárgája-maradványokat is el kell távolítani!