Megjött a nagy kávéhoroszkóp: ez számodra a tökéletes kávé a csillagjegyed alapján

A kávék reneszánsz korát éljük. Már nem csak a hatása miatt isznak emberek kávét, hanem egyre nagyobb teret hódítanak a minél különlegesebb és extravagánsabb kávézók. Egyre szélesebb választékból válogathatnak a kávérajongók, sőt már évszaknak megfelelő kávékat, és tematikus kávékat is piacra dobtak a legnagyobb kávécégek. Ha az ember nem csak mindig a jól megszokott presszóját akarja szürcsölni a kotyogós kávéfőzőjében, akkor megmutatjuk most, hogy a horoszkópja szerint melyik kávét lenne érdemes kipróbálnia.

Sokan az egyszerű presszókávéra esküsznek /Fotó: Unsplash.com

A Mindmegette gasztro-blog szedte össze, hogy melyik horoszkóphoz melyik kávét ajánlják a csillagok. Lássuk, hogy a csillagjegyed szerint melyik kávérajongótábort erősíthetnéd:

KOS (MÁRCIUS 21.- ÁPRILIS 20.)

Kosként valószínűleg forrófejű, versengő típusú vagy, aki mindig, mindenhol, mindenben az első szeretne lenni. Talán pont ezért egy forró feketekávé illik hozzád, amely közepesen pörkölt arabica kávébabból készül. A legjobb, ha kotyogósban főzöd, így tökéletesen érződik az édes, csokoládé ízvilág.

BIKA (ÁPRILIS 21.- MÁJUS 21.)

A Bikák híresek makacsságukról, akik nem szeretnek eltérni a rutintól. Ha Bika vagy, valószínűleg pontosan tudod, hogy olyan kávét szeretsz, amit bármikor és bárhol megvásárolhatsz. Ilyen például a vaníliás kapucsínó. Imádod az édes, extra habos tejes kávét, amit a vaníliaszirup tesz teljessé.

IKREK (MÁJUS 22.- JÚNIUS 21.)

Bár gyakran vádolnak azzal, hogy kétarcú vagy, ez egyszerűen nem igaz. Sokkal inkább a gyermeki kíváncsiság jellemez, szociális és érdeklődő vagy. Gyakran azon kapod magad, hogy arra vágysz, bárcsak több helyen lehetnél egyszerre… Emiatt a leginkább az egyadagos instant kávék illenek hozzád leginkább, amit útközben is gyorsan elkészíthetsz.

RÁK (JÚNIUS 22.- JÚLIUS 22.)

Jó eséllyel érzékeny, érzelmes és empatikus típus vagy, azonban ezt nagyon jól titkolod. Mivel a Rák csillagjegy szülöttei szeretik a kényelmet és imádnak otthon lenni, így egy „bekuckózós” kávé illik hozzád leginkább: tejeskávé csokisziruppal megbolondítva. De az eszpresszót is csokival szereted, ami finomítja a kávé keserűségét, és segíti, hogy a kávé gyümölcsös íze érvényesüljön.

OROSZLÁN (JÚLIUS 23.- AUGUSZTUS 23.)

Az Oroszlánok ambiciózusak, büszkék, energikusak és szenvedélyesek. Valószínűleg imádod az életet, hiszel abban, hogy teljes életet élhetsz. Ha kávé lennél, frappuccinó lennél. A frappuccino nevet a Starbucks alkotta meg, a frappét és a cappuccinót ötvözte. Az eszpresszó, jégkocka, tej, vaníliás fagyi és karamell – mind olyan, amit imádsz!

SZŰZ (AUGUSZTUS 24.- SZEPTEMBER 22.)

Valószínűleg a baráti körödben te vagy az, aki időpontot foglal a közös programokra, Excel-táblába vezeti a kirándulásokkal kapcsolatos tudnivalókat, és mindig feladatlistát írsz, mintha az életed múlna rajta. Igazából a hosszú kávé a kedvenced, amit kiszámítható, nyugodt mozdulatokkal készítesz üvegkannába frissen őrölt kávéból.

MÉRLEG (SZEPTEMBER 23. - OKTÓBER 23.)

Az egyensúly és a szimmetria megszállottja vagy az élet minden területén. Egyféle kávé létezik, ami egy mérleg kedvence lehet, és az nem más, mint a cortado. Egy eszpresszó krémesre gőzölt csipetnyi tejjel, vékony tejhabbal a tetején – ez vagy te. Lényegében mini tejeskávé, de édesítőszer nélkül és sokkal hangsúlyosabb kávéízzel.

SKORPIÓ (OKTÓBER 24.- NOVEMBER 22.)

A Skorpió jegy szülöttei éjszakai baglyok, így olyan kávé illik hozzád, ami a késői órákban is fogyasztanak az emberek. A te kávéd a Carajillo, ami az Espresso Martinire ad remek alternatívát. A recept: adj 45 milliliter alkoholt a 45 milliliter kávédhoz, rázd össze egy jéggel teli shakerben, díszítsd narancshéjjal és kész. Csábító!

NYILAS (NOVEMBER 23.- DECEMBER 21.)

A Nyilasok mindenben képesek meglátni a pozitívumot. Te is biztosan mindig magasra teszed a lécet, és kalandvágyó vagy, aki a jó és a rossz dolgokban is a fejlődés lehetőségét látja. A Nyilas kávéja a buna, ami egy etióp kávé. Maga a kávézás rituáléja is nagyon fontos és érdekes: a zöld kávészemeket famozsárban megőrlik, majd az őrleményt speciális főzőedényben, jebenában főzik meg. Amikor a kávé felforrt, átöntik egy másik edénybe, hogy egy kicsit hűljön, majd visszaöntik. Általában cukorral fogyasztják a kávét, de egyes vidékeken sóval, máshol vajjal ízesítik.

BAK (DECEMBER 22.- JANUÁR 20.)

A kitartásukról, munkamániájukról ismert Bakok bármilyen akadályt képesek legyőzni. Ha Bak vagy, pontosan tudod, hogy addig nem állsz fel egy munka mellől, míg el nem végezted. Emiatt nem is jöhet szóba nálad más, mint a kapszulás kávék. Tökéletes, hiszen kávéházi élményt biztosít otthon vagy az irodában.

Egyre több fajta kávét kóstolhatnak meg a hétköznapi emberek is /Fotó: Pexels

VÍZÖNTŐ (JANUÁR 21.- FEBRUÁR 19.)

A Vízöntők hajlamosak a népszerűtlenebb véleményt képviselni, és imádják a világ megváltoztatásáról szóló beszélgetéseket, így valószínűleg te is szíveden viseled a Föld sorsát. Ha így van, egy amerikai cég idei újdonsága lesz a sláger nálad, ez pedig a babkávé nélküli kávé. Hogyan készül? „superfood” hozzávalók és elsődlegesen feldolgozóipari melléktermékek értéknövelő újrahasznosításával. A kávé molekuláris szerkezetét datolyamag használatával imitálják. Ezt aztán szőlőkivonatban és cikóriában áztatják, és teából nyert koffeint adnak hozzá. Egyedülálló, jövőbe mutató, és jót tesz a bolygónak, ezért tökéletes a Vízöntő számára.

HALAK (FEBRUÁR 20.- MÁRCIUS 20.)

Intuitív, érzékeny lélek vagy, akiben a fizikai világ keltett komoly, nehéz hangulatok időnként eluralkodnak. Ilyenkor a saját magad által teremtett belső világodba menekülsz. A te kávéd a chagaccino, ami lényegében hamvaskéreg gombából készült kivonat lattéba vagy eszpresszóba. Ez a kávé csökkenti a stresszt, erősíti az immunrendszert, csökkenti a fáradtságot, javítja a sportteljesítményt. Tejjel, kakaóval ízesítve édes, ízletes kávé.