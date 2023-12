Majoros Hajni különleges újévi fogadalmat tesz

Vajon milyen célokat tűzött ki az újévre Majoros Hajni, Zoltán Erika, Pápai Joci és Köllő Babett? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ!

Majoros Hajni már szeptemberben tudta, mi lesz a fogadalma - Fotó: Hatlaczki Balazs / hot!

Majoros Hajni álma a jó lótartás

Leginkább az iskolakezdést tekinti új évnek a kétgyermekes édesanya, ezért általában már ekkor kezd megfogalmazódni benne az, hogy milyen célokat tűzzön ki magának a következő évre.

– A két fiam miatt valóban már szeptemberben úgy érzem magam, mintha beköszöntene az új év, ráadásul idén a férjemtől (Majoros Péter Majka – a szerk.) a születésnapomra kaptam ajándékba egy lovat, ami teljesen új felelősség az életemben – mesélte lapunknak Hajni, aki igyekszik olyan fogadalmat tenni, ami reálisan betartható. – Egyik évben megfogadtam, hogy legyek egy picit önzőbb a szó jó értelmében; tehát ne mindig csak és kizárólag másokkal foglalkozzak, hanem legyen időm magamra is. Ezt sikerült betartanom! Most is olyan célokat tűzök ki, amik elérhetők. Jó álmodozni, de nem szabad túlvállalnunk magunkat, hiszen akkor az egészből szorongás lesz. Ezért azt fogadom meg idén, hogy az új hobbimat, vagyis a lótartást és a lovaglást örömmel végezzem, ne legyen teher, és nyárig sikerüljön megtanulnom annyira lovagolni, hogy kimehessek terepre.

Majka ezzel a pacival lepte meg a feleségét - Fotó: hot! magazin archív

Az édesanya régóta jár már lovardába, de most lett először saját lova. Többen is megkérdezték tőle, hogy vágyott-e erre az ajándékra.

– Mivel sosem volt még lovam, nem tudom, hogy vágytam-e rá. Egyedül azt tudom, hogy

Peti azt látta rajtam minden alkalommal, amikor hazajöttem a lovardából, hogy fülig ér a szám, és boldog vagyok.

Már sikerült összeszoknom a pacival, de ez tényleg komoly felelősség és kihívás. Szerencsére eddig őszinte örömmel állok hozzá, és remélem, ez így is marad!

Zoltán Erika minden évben sokat utazik a férjével - Fotó: hot! magazin archív

Zoltán Erika megfogadja, hogy foglalkozik a férjével

Több mint negyven éve „szántja fel a színpadot” az énekesnő minden koncerten, ezt a szokását pedig mindenképpen meg szeretné tartani. Nem meglepő, hogy az újévi fogadalma is ezzel kapcsolatos.

– Nálunk a szilveszter a folyamatos fellépésekről szól; ez idén sem lesz másképp, ami számomra hatalmas öröm. Emiatt éjfélkor általában a kocsiban ülünk, vagy már a táskával a kezünkben rohanunk egyik helyről a másikra. Ettől függetlenül, amikor éjfélt üt az óra, bármit is csinálunk, megállunk egy kicsit; ha épp autóban vagyunk, akkor félrehúzódunk pár percre. Mindig viszünk magunkkal egy gyerekpezsgőt, amit ilyenkor ünnepélyesen felbontunk – mesélte a hot! magazinnak Erika. – Hosszú évek óta olyan fogadalmat teszünk, ami egyben kívánság is: legyen a következő év legalább ilyen jó, mint az idei, vagy ha lehet, akkor tegyünk rá még egy lapáttal! A kívánságrésze persze az, hogy érjenek el minket a lehetőségek, a fogadalomrésze pedig az, hogy ezekkel tudjunk élni, és persze bírjuk a strapát! Továbbá megfogadjuk azt is, hogy a férjemmel, Robival (Robby D. – a szerk.) ugyanolyan sokat foglalkozunk egymással, mint az előző évben, és elutazunk a kedvenc helyeinkre.

Erika eddig szinte minden évben betartotta, amit eltervezett. Egyetlen kivétel volt – az viszont meg is változtatta a hagyományát.

– Kizárólag 2020-ban nem sikerült tartanom a fogadalmamat, mivel a világjárvány – csakúgy, mint mindenkinek – teljesen keresztülhúzta a számításaimat. Ezért abban az évben azt kívántam, hogy soha többé ne legyen olyan rossz évem, mint akkor. Szerencsére így is lett.

Pápai Joci jobban oda szeretne figyelni magára - Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

Pápai Joci aggódik az egészségéért

Nagyon komoly fogadalmat készül tenni Pápai Joci, ami meghatározza az egész jövőjét. Úgy érzi, az elmúlt évek hajtása kezd valamilyen szinten látszani rajta, ezért mindenképpen változtatni szeretne az életvitelén.

– Jövőre jobban szeretnék odafigyelni magamra, főként az egészségi állapotomra. Elmegyek az összes kötelező szűrővizsgálatra; az elmúlt időszakban ezt sajnos hanyagoltam. Az első negyedévem leginkább arról szól majd, hogy rendbe teszem magam. Ezenkívül szeretnék többet pihenni, mert ez sem sikerült igazán az elmúlt években. Tudatosan tartok majd szüneteket; remélem, hogy ez a környezetemben élőknek is jólesik majd – mesélte az énekes, aki először a szeptemberi születésnapján érezte, hogy itt az ideje a változásnak. – Nagyon büszke voltam magamra, hiszen betöltöttem a 42. évemet, és elhatároztam, hogy ez a változás éve lesz. Ez jellemzi 2024-et is: mindent kicserélek, amivel nem vagyok elégedett. Ilyen volt például a hajam is: egyik nap úgy éreztem, hogy nem tetszik, majd rögtön le is vágattam. A zenei karrieremben is újításokra készülök. Elmondtam azoknak az embereknek, akikkel együtt dolgozom, hogy mivel nem vagyok elégedett, és kiadót is váltottam. A dalaim stílusán is hallatszik majd, hogy újítottam.

Köllő Babett sosem tesz fogadalmat Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Köllő Babettnél a lencse kötelező

Sokan nem tesznek fogadalmat újévkor, mert úgy érzik, hogy legfeljebb pár napig tudnák betartani. Babett sem szeretne ráfeszülni erre, de azért van pár hagyomány, amit mindenképpen betart szilveszter éjjel.

– Nem szerencsés, ha valaki ilyen nagy elvárásokkal indítja az új évet, mert a nagy izgalomtól hajlamosak vagyunk olyan fogadalmakat tenni, amik szinte egytől egyig betarthatatlanok. A legtöbben le akarnak szokni valamiről, ami nem mindig megy egyik napról a másikra. Ezáltal egyfajta szenvedéssel indul az év, illetve szorongással, hiszen ott lebeg az ember feje felett, hogy nehogy megszegje a fogadalmát.

Nekem nincsenek ilyen durván káros szokásaim, továbbá járok edzeni, tehát mindenben igyekszem megtalálni az arany középutat.

Ezért én maximum annyit szoktam megfogadni, hogy ha nagyon jó évem volt, akkor a következő is legyen legalább olyan jó – magyarázta a műsorvezető. – Arra viszont odafigyelünk, hogy minden évben lencsét együnk újévkor, ezenfelül pedig azt a hagyományt tartom, miszerint az év utolsó napján nem lehet sem mosni, sem takarítani.

Másnap viszont elkerülhetetlen a takarítás, hiszen Babett lánya, a tizenhárom éves Milla minden évben hatalmas konfettibulit tart.

– Ő még nincs abban a korban, hogy fogadalmat tegyen, de a szilveszteri hangulatot már nagyon érzi: a partikellékesnél számtalan konfettit, kis csákót, vicces szemüveget és még rengeteg egyéb színes, csillogó csodát vesz. Általában túlzásba is esik, de nagyon élvezi a dekorálást, én meg anyukaként imádom látni, hogy ez mennyire feldobja. De azért ennek az eltakarítását már nem élvezem annyira! – nevetett az édesanya.