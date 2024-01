Különös együttállás a héten: ezeknek a csillagjegyeknek fontos most uralkodniuk magukon

Egészen káprázatos lehetőségeket jeleznek a bolygók január utolsó napjaiban. Bármit is tár eléd a sors, most mindenképpen érdemes elfogadni és élni azzal. Nagyszerű időszak az éves tervek újra gondolására is. Ne hagyd elúszni a kedvező alkalmat - írja az Astronet.

Nagy dolgok történhetnek velünk a héten

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

A hét eleje a föld dominancia okán praktikus hozzáállást követel meg tőled. Most ne a „mi lenne, ha” elméletekkel húzd az időt, hanem térj a tárgyra! A hét közepén több érzékeny emberrel lesz dolgod, és most egyszerűen nem eshet nehezedre tapintatosan fogalmazni. Február első hétvégéjén meg kell oldanod valamilyen anyagi kérdést, utána viszont felszabadulsz és élvezheted a pihenést.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Csodás bolygóháromszöggel indul a heted. Lehetnek problémák, de most teljesen bizakodó vagy. Ez arra is jó, hogy döntéseket hozz és megtedd az első lépéseket is. Január utolsó és február első napján igyekezz megtalálni a hangot az emberekkel! Főleg a munkában! Szombaton egy kellemetlen bolygó-szembenállás kellemetlen összetűzést hozhat, amelynek vasárnapra szerencsére már nyoma sem lesz.

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Idegesíthet, hogy a hét elején nehézkes emberek nehezítik a dolgodat, pedig valójában csak azt kellene észre venned, hogy jó kérdéseket tesznek fel neked. Nem szabadna elnagyolnod a munkádat, legyél pontos és precíz! Hét közepére már újra elemedben leszel, ekkor meg tudod bocsájtani a hátráltatást. Február első hétvégéjén a szívedre kell vigyáznod. Egészségügyi és szerelmi szempontból egyaránt…

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Irigyled azokat az embereket, akik képesek megőrizni a higgadtságukat, és sosem borulnak ki. Ellenben veled, aki minden apróságra reagálsz. Olyan vagy, mint a víz felszíne, ami a legkisebb szellőre is fodrozódik. Hét elején lesd el, hogyan csinálják ezt a többiek! A szerzett tudást már a hét közepén használhatod. Hétvégén azt javasolják a bolygók, hogy ne menj bele gyerekes civakodásba!

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Jót tesz neked, pontosabban a pénztárcádnak, hogy január végén, a hét elején összeáll egy hatalmas bolygóháromszög, ami a józanságról szól. Szerencsés tendenciát mutatnak a bolygók: anyagi gyarapodás látszik. Szívesen elköltenéd ezt a plusz bevételt, de inkább gyűjts egy nagyobb célra! Például utazásra. Ha még nem tudod, hova mennél, február utolsó hétvégjén is kitűzheted az úti célt.

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Már a hétvégén elkezdődött, de még keddig tart az a grandiózus bolygóháromszög, amelynek három csúcsán a tízből öt bolygó részt vesz: Szűz Hold, Bak Merkúr és Mars, Bika Jupiter és Uránusz. Ezzel nagyszerűen búcsúzik a január, és kezdődik az újabb hét. A folytatás sem látszik problémásnak. Adj hálát a kedvező lehetőségekért, és vedd észre, milyen jó életed van! Február első hétvégéjén törődj kicsit az otthonoddal!

Mérleg heti horoszkóp (09.23-10.22.)

Amilyen békésen búcsúzik a január és indul a hét, olyan kedélyeket borzolóan köszönt be a február. Csütörtökön dupla diszharmonikus fényszög bántást jelez, ami neked nem esik jól, mert igazságtalannak érzed. Mindez történhet az otthonodban és/vagy a munkahelyeden. Egyik sem jobb a másiknál. Lesz időd hétvégén analizálni, mi váltotta ki, és hogyan kellene bölcsen reagálnod…

Skorpió heti horoszkóp (10.23-11.22.)

Hallgass a józan eszedre! Ezt javasolja az az óriási föld bolygóháromszög, amely a hét elején kirajzolódik az égen. Tényekre és adatokra támaszkodva hozz döntést, most ugyanis nem segítenek a kiszámíthatatlan, folyton hullámzó érzelmek. Pénteken és szombaton olyan bolygó-szembenállások lesznek, amelyek konfliktust jeleznek. Térj ki a provokáció elől, ha nem akarsz bajt!

Nyilas heti horoszkóp (11.23-12.21.)

A karriered építésének kedvező az a hatalmas bolygóháromszög, amely hétfőn és kedden az égen összeáll. Ne húzd az időt, máris nézz körül a munkaerő piacon, és jelentkezz! Az is jó, ha megvizsgálod, hogyan növelhetnéd a bevételedet! A hét közepén beszélhetnél erről valakivel. Ő új szempontokat hozhat. Hétvégén a vasárnap lesz a te napod. Valami vagy valaki fellelkesít…

Bak heti horoszkóp (12.22-01.20.)

Ennél jobban nem is indulhatna a heted: föld jegyekben járó bolygók csodálatos háromszöget rajzolnak az égre. A tízből öt bolygó részt vesz ebben: Hold, Merkúr, Mars, Jupiter, Uránusz. Eljött a tervezés és a kivitelezés ideje, nincs mire várnod. Vége a januárnak, mostantól magasabb fokozatba kell kapcsolnod, amit a február első napjainak konstellációi megerősítenek, sőt támogatnak.

Vízöntő heti horoszkóp (01.21-02.18.)

Jót tenne neked, ha leírva látnád a tényeket. Ez vonatkozik a terveidre és a pénzedre egyaránt. Pont ebben siet a segítségedre az a bolygóháromszög, ami a hét elején összeáll az égen. Konkrét tényeket vegyél figyelembe! A hét közepén érdemes lenne megbeszélést kezdeményezned. A hétvégéd nem indul túl fényesen: jó lenne, ha ki tudnál kerülni egy vitát. Vasárnapra ez a veszély elillan.

Halak heti horoszkóp (02.19-03.20.)

Amíg te nem szereted számolni a pénzt, addig van valaki a közeledben, aki annál inkább. Kérj tőle segítséget a hét elején! Nemcsak pénzügyekben ügyesebb nálad, hanem például a tényekre való koncentrálásban is. Február a kiadásaid optimalizálásával induljon, amit az égi folyamatok javasolnak neked. A hétvége közlekedési káosszal kezdődik, de szerencsére ez is hamar véget ér…