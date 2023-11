Novemberi angyalhoroszkóp: ezekre figyelmeztet az őrangyalod

Az őrangyalod mindig melletted van, még akkor is, ha nem érzékeled a jelenlétét. Ha gond van, akkor kérés nélkül is segít, de ha jó szerencsére, sorsfordulatra vágysz, te magad is behívhatod. Hogy mit üzen Neked novemberre? Az Astronet megmondja.

Kos novemberi angyalhoroszkóp

Ami jelenleg problémának tűnik, abban már benne van a megoldás is, csak idő kérdése, és kibontakozik. Van úgy, hogy az áldás kerülő úton érkezik meg az életünkbe. Ez történik most veled is. Bízz benne, hogy novemberben választ kapsz a kérdéseidre.

Bika

Az egész univerzumot az energia egyensúlya tartja életben. Figyelj most arra, hogy ezek az energiák a te életedben is egyensúlyban legyenek. Ha adsz, kérj is, és fordítva, ha kapsz, figyelj arra, hogy valamit mindig vissza is áramoltass a jóból. Ezt üzeni neked az őrangyalod novemberre.

Ikrek

Van egy helyzet, amit segítség nélkül próbáltál megoldani. Az őrangyalod azt üzeni neked, hogy engedd át a helyzet megoldását az égieknek. Ha ezt lelkileg képes vagy elfogadni, akkor megérkezik a segítség az életedbe.

Rák novemberi angyalhoroszkóp

Te nagyon érzékenyen reagálsz az energiákra, és most különösen nagy szükséged van rá az őrangyalod szerint, hogy megtisztítsd magad minden olyan negatív energiától, amelyet esetleg magadba szívtál. Vonj védőpajzsot magad köré úgy, hogy magad elé képzeled, amint fehér és lila színű védelmező fénnyel öleled körbe magad.

Oroszlán

Talán úgy érzed, elakadtál, és próbálod megtalálni az életcélodat. Azonban nem te fogsz rátalálni az életcélodra, hanem a feladat talál majd meg téged. Az “elhívás” is erre utal. Kövesd természetes vágyaidat, gondolataidat, és az angyalok elrendezik a dolgaidat.

Szűz

Sok kihívással szembesülsz mostanában. Az őrangyalod megvédi a lelkedet a negatív hatásokkal szemben! Segít abban is, hogy megélhesd csodálatos, pozitív energiáidat. Adj hálát azért a sok jóért, amit kaptál.

Mérleg novemberi angyalhoroszkóp

Figyeld meg, mennyivel jobban érzed magad, amikor pozitívan vélekedsz önmagadról és másokról. Ne próbálj irányítani másokat vagy megváltoztatni őket. Ne erőltesd a dolgokat, így majd békésebben érkezik el hozzád a vágyott, vagy még annál is jobb végkifejlet.

Skorpió

Az őrangyalod arra kér: ne feledd, a vonzás törvénye segíthet a kérdéses helyzet javításában. A panaszkodás és az aggodalom csak még többet vonz ugyanebből, így gondolataidat emeld magasabbra az angyalod segítségével, hogy azt vonzd be, amire vágysz. Képzeld el naponta többször, hogy az adott helyzet már meg is oldódott.

Nyilas

Novemberben biztonságban érezheted magad. Az őrangyalod kíséri minden léptedet, és segítségedre van, ha akadályokkal szembesülsz, és segít megválaszolni azokat a kérdéseidet is, amelyekre korábban nem találtad a választ.

Bak

Fontos változások zajlanak most benned. Lelkileg megérik benned valami, talán egy döntés, csak hagyj időt neki. Az őrangyalod arra kér, légy magaddal elnézőbb és türelmesebb.

Vízöntő novemberi angyalhoroszkóp

Nehéz érzéseid voltak mostanában. Átéled valaminek a lezárultát, valamiféle veszteséget, de az újjászületést és az új dolgok kezdetét is. Szomorúság és öröm keveredik benned. Az őrangyalod segít neked, hogy megnyugodhass, és megvigasztalódj, és a boldogságra koncentrálhass.

Halak

Keresed az utad, a helyed a világban. Az őrangyalod azt üzeni, hogy higgadtan és türelmesen kellene ezen dolgoznod. A megoldásra nem te fogsz rátalálni, hanem az égiek ajándékaként megkapod, amikor a legkevésbé számítanál rá.