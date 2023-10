Havi horoszkóp: nagy változások várnak ránk novemberben, ennek nem mindenki fog örülni!

SZŰZ

Eseménydús november vár rád, és nem feltétlen jó értelemben. Többször billensz majd át a holtponton. Ellenben nagy változások várnak rád akár pénz, akár párkapcsolat, akár ingatlanügyek terén. Közben legyél óvatos az utakon, különösen november 3-án, 4-én, 11-én és 13-án!

MÉRLEG

Kétségbeesés járja át a novembert, első sorban az anyagiak miatt. Egyensúlyban kell tartanod a bevételeidet és a kiadásaidat, de ez bizony nem mindig egyszerű. Ráadásul annyi a kísértés! Azonban vigyáznod kell, most nem kerülhetsz mínuszba! Különösen nehéz napok: 3, 4, 11 és 13. Cserébe lesz pár igen kedvező nap is, amikor segítséget kaphatsz. Neked csak annyi a feladatod, hogy észrevedd és elfogadd! Ezek a napok: 7 és 17.

SKORPIÓ

Veszélyes konstellációk lesznek az égen, amelyek téged és a kapcsolataidat is fenyegetik. Ne vedd őket félvállról! Vigyázz magadra és a szeretteidre is! A kapcsolataid is törékennyé válhatnak, különösen 3-án, 4-én, 11-én és 13-án. Kerüld a vitákat! Cserébe 7-én és 17-én kárpótol a sors két igazán szerencsés nappal.

NYILAS

Csalódást, változékonyságot, elbizonytalanodást mutatnak a bolygók november 10-én, 23-án, 25-én és 27-én. Ráadásul több komoly ügy is fejtörést okoz majd mind a családodat, mind az ingatlanügyeket illetően. Még szerencse, hogy 10-én Merkúr, 22-én Nap, 24-én Mars lép be a Nyilasba, ami könnyít majd a helyzeteden, és ez a hangulatodon is érezhető lesz majd.

BAK

Bolygód, a Szaturnusz november 4-én több, mint 4 hónap hátrálás után végre elindul előre. Ez természetesen rád is kihat: végre visszanyered rég hiányolt erődet, lendületedet. Tanulást vagy utazást hozhat a november, amit kár lenne kihagyni! A gyerekes szócsatákból, téttelen vitákból azonban jobb, ha kimaradsz, kiváltképp 3-án, 4-én, 11-én és 13-án!

VÍZÖNTŐ

Feszült november vár rád. Hol a főnököd, hol a családod elégedetlenkedik. Mindenki többet akar tőled. Úgy érzed, szinte szétszakadsz, hogy mindenütt tudj teljesíteni, miközben magadra nem jut idő. Legnehezebb napjaid a hónapban: 3., 4., 11. és 13. Szerencsére enyhül a nyomás azáltal, hogy bolygók sorban jegyet váltanak: 10-én Merkúr, 22-én Nap, 24-én Mars.

HALAK

November 4-én befejezi a hátrálást a Halakban járó Szaturnusz és elindul előre, így azok az energiák, amik eddig téged is visszafogtak, már nem lesznek hatással rád. 7-re és 17-re időzítsd a legfontosabb ügyeidet, ezek ugyanis kifejezetten jó napjaid lesznek. 3-án, 4-én, 11-én és 13-án azonban súlyos vita vagy nézeteltérés vár rád. Ekkor kell a legjobban megválogatnod a szavaidat!