„Az agyam és a testem háborúznak egymással” – súlyos betegséggel küzd az infarktuson átesett mulatós sztár

Az Tekknő Mikiék számára augusztus 14-e örökre emlékezetes marad. A mulatós sztár hat héttel ezelőtt kapott kétoldali hátsó infarktust, ami csaknem az életébe került. Az 52 éves zenész kritikus állapotban került a Honvédkórházba, azonnal megműtötték, ezt követően többhetes rehabilitáció következett egy vidéki szívszanatóriumban számára. Benyó Miklós ma már sokkal jobban van, de pontosan tudja, óriási szerencséje volt, hiszen kilencven százalék a halálozási arány ennél a betegségnél. Felépüléséhez még időre van szüksége, miközben egy másik komoly problémával is meg kell küzdenie, melyről a Borsnak mesélt.

Szívügyileg köszönöm, jól vagyok, viszont ezt nem mondhatom el a pánikbetegségemről.

– Bár 1995-től küzdök vele, az infarktusom után sokat romlott a helyzet. Sajnos olyan tüneteket produkál, mintha újra és újra átélném a hat héttel ezelőtt történteket. Nem tudom beazonosítani, ezért szörnyen élem meg, és teljesen tönkreteszi a hétköznapjaimat. Előrevetített, generalizált szorongás van bennem a hétvégékkel kapcsolatban, mi lesz a fellépéseken. Régi motoros vagyok ebben, mégis hiába próbálom, nem tudom kezelni – kezdte lapunknak.

Huszonnyolc éve küzd pánikbetegséggel Fotó: MC Hawer és a Tekknő/Facebook

Pszichiáter segítségét kérte

Miki úgy döntött, a gyógyszeres kezelés mellett orvosi segítséget kér, remélve, hogy pánikbetegsége a múlté lesz.

– Hiába szedek rá tablettát, nem szabadna, de ennek ellenére gyakran rám törnek a rohamok.

Igaz, rövid ideig tart, de annál rosszabb. Olyan, mintha az agyam és a testem háborúznának egymással, én meg nem szólhatok bele.

– Megterheli a szervezetet, rossz közérzettel, fáradtsággal párosul. Most megyek egy pszichiáterhez, meglátjuk, mit tudunk kihozni ebből. Lehet, hogy egy régi dolog következménye, talán fel lehet tárni, mi vezetett idáig – árulta el érdeklődésünkre.

Nehéz időszakon van túl a duó, több héten át egyedül állt színpadra társa, MC Hawer Fotó: MC Hawer és a Tekknő/Facebook

„Tele vagyok megfelelési kényszerrel”

A mulatós sztárnak a szanatóriumban volt ideje gondolkodni, miért kapta ezt a sorstól, mi az, amit eddig nem csinált jól.

– Vannak olyan dolgok, amin biztosan változtatnom kell.

Tele vagyok megfelelési kényszerrel, amit valahogy el kell tudnom engedni, nem szabad ezzel foglalkoznom.

– Az utóbbi időben nagy sokkhatásnak voltam kitéve a hétköznapokban, túl sokat akartam egyszerre, építkeztem, miközben a kertet is rendbe kellett tenni, ez rengeteg idegeskedéssel párosult. Biztos vagyok benne, hogy ez is sokat közrejátszott, hogy infarktust kaptam.

Viszont az is tény, hogy van egy familiáris magas koleszterinszintem, amiről eddig is tudtam, de nem vettem komolyan.

– Hiába élek egészségesen, ez ellen nem tudok mit tenni! Most már tisztában vagyok azzal, hogy ez sem fog magától elmúlni, így erre is gyógyszert szedek – mondta Miki.

Többhetes kényszerpihenőt írtak elő számára

Az MC Hawer és a Tekknő sztárja nagyjából három hetet töltött szanatóriumban, határozottan úgy érzi, jót tett neki a kényszerpihenő.

– Komoly időbeosztás szerint teltek a mindennapjaim. Mindig ugyanabban az időpontban keltem és feküdtem, vérnyomásméréssel kezdtünk, majd különböző foglalkozásokon vettem részt. A gyógytorna mellett bicikliztem, fokozatosan erősítettük a szervezetemet. Nagyon jó helyen voltam, mindenki kedves volt.

Rájöttem, hogy az egészségnél nincs fontosabb, és hálát adok a Jóistennek, hogy itt lehetek.

– Mindig is irtóztam a kórházi körülményektől, az orvosi dolgoktól, a műtéttől, imádkozom érte, hogy ezek elkerüljenek, sajnos mégis volt részem benne – fűzte hozzá. – Most azon vagyok, hogy a pánikrohamaim sem legyenek a mindennapjaim része. Még ha visszafogottabban is, hétvégén már visszatérek a színpadra, mert szeretném mindenkinek meghálálni azt a sok szeretet, ami felém irányult az elmúlt hetekben. Hiszem, hogy a gyógyulásom félig nekik köszönhető. Az, hogy ennyi ideje csinálhatom, amit szeretek, nekem egy kiváltság – árulta el Miki lapunknak.