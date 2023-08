Megszólaltak a dietetikusok: ennyire rákkeltő a mesterséges édesítő

A Mindmegette számolt be arról, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) alá tartozó Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) a lehetséges rákkeltő anyagok közé sorolta az aszpartámot. Azt azonban nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy az aszpartám rákot okoz, ugyanis korlátozottak az erre utaló bizonyítékok. Ennek ellenére a szakértők mértékletességre intik a fogyasztókat.

A hírek azonban kisebb pánikot keltettek, és sokan azonnal megváltak azoktól az üdítőktől és termékektől (például rágóktól), melyekben megtalálható az aszpartám. Tették mindezt annak ellenére, hogy a mostani vizsgálat sem mutatott ki egyértelmű összefüggést a betegségek és az édesítőszerek között.

MEGSZÓLALT A MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE IS

Az aszpartám fogyasztása biztonságos, maradt az eddig érvényben lévő napi beviteli ajánlás is

– olvasható a magyar szervezet közleményének címében.

A szövetség kiemeli, hogy a külföldi hatóságok nem változtattak a megengedhető napi beviteli értéken sem, ami maradt a 0–40 mg testtömegkilogrammonként. Ez egy olyan magas érték (kb. 9–14 db édesítőszerrel készült dobozos üdítőnek felel meg), amit normális körülmények között nem fogyaszt el egy ember egy nap.

A hazai szakmai szervezet azt is leszögezi, hogy az aszpartám az egyik lerégebben és leggyakrabban vizsgált mesterséges édesítőszer, és eddig valamennyi alkalommal megerősítették a biztonságosságát a megadott napi bevitel figyelembevételével.

AZ ASZPARTÁM EGY KATEGÓRIÁBA KERÜLT A SAVANYÚSÁGOKKAL

A mostani döntéshozatalnál a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) állásfoglalását vették alapul, akik szerint sem káros az emberi egészségre az aszpartám. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) felhívja a figyelmet, hogy maga az IARC a 2B besorolásba kategorizálta az aszpartámot, korábban ugyanide csoportosítottak egyébként több savanyított zöldséget is, például a csemegeuborkát, de a mobiltelefonálás és a LED-lámpa használata is ebbe az alacsony kockázati körbe tartozik, sőt, az aszpartámnál lényegesen jobb megítélésű sztíviát is ebben a csoportban találjuk.

„Elengedhetetlenül fontosnak tartjuk, hogy az élelmiszer-összetevők, adalékanyagok biztonságos fogyasztását az arra hivatott hatóságok időről időre ellenőrizzék és felülvizsgálják, ez így természetes"

– mondta Szűcs Zsuzsanna, az MDOSZ elnöke.

„Az azonban káros, hogy az eredményt meg sem várva félrevezetően leegyszerűsített, néha szenzációhajhász és riadalomra okot adó hírek jelennek meg ezekről a szakmai vizsgálatoktól függetlenül. Ez sok emberben okozhat fölösleges riadalmat azok körében, akik például cukorbetegségük okán speciális diétára kényszerülnek és édesítőszereket fogyasztanak. De általánosságban is rontja az élelmiszerbiztonságba vetett hitet, ha feltételezzük, hogy forgalomban lehetnek az egészségre súlyosan káros élelmiszerek.”

AZ ASZPARTÁM BIZTONSÁGOS

Az édesítőszerek között az aszpartám az egyik legalaposabban vizsgált élelmiszer-adalékanyag. Az 1984 óta engedélyezett édesítő biztonságosságát legutóbb 2013-ban, illetve múlt pénteken erősítették meg a hatóságok.