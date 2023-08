Ez is nekünk köszönhető? Utánajártunk, magyar találmány-e a hot dog

A hot dogot a világ minden részén ismerik és szeretik. Sokan amerikai nemzeti ételnek gondolják, ám a gyökerei évszázadokkal azelőttre nyúlnak vissza, hogy Kolumbusz elindult az Újvilág felfedezésére. Ha a virslit még nem is, de az első kolbászt valamikor időszámításunk előtt 700 évvel alkották meg.

Állítólag az első hot dogot, amit akkor „tacskókolbászként” emlegettek, egy német bevándorló kezdte árulni egy élelmiszeres kocsiból az 1860-as években New Yorkban. Ez arra is magyarázatot adna, miért kapta a hot dog a kutyára utaló nevet. Ha ez az igazi eredete az ételnek, akkor bizony lemondhatunk a "forró kutya" magyarságáról. Bécsben viszont az a forgatókönyv ismert, hogy az Osztrák-Magyar Monarchiából Chicagóba emigrált Emil Reichel és Ladányi Sámuel voltak az értelmi szerzők. Ők az 1893-as világkiállításon mutatták be ételkreációjukat, ahol akkora sikert arattak, hogy később saját húsfeldolgozó üzemet nyitottak. Ez a mai napig működik az Egyesült Államokban Vienna Beef Company néven. Nos, ezel a verzióval mégiscsak kijelenthetjük: újabb bejegyzést tettek a magyarok a gasztronómia nagykönyvébe.

A hot dog térhódítása Magyarországon

Bárhonnan is indult, tény, hogy a hot dog végül annyira elterjedt, hogy 1939-ben már a Fehér Ház menüjére is felkerült. Magyarországra az 1960-as években érkezett meg, mint kifli-bundába öltöztetett sült virsli, a hetvenes évek végére pedig már a fővárost is meghódította, ekkor már mint az "amerikaiak meleg szendvicse", 1978 őszén pedig a Budapesti Nemzetközi Vásárra (BNV) is betört – írja a Mindmegette oldala.