„Most már jól meg kell húznom az övet”

Szántai Évi azzal a problémával szembesült, amivel olyan sokan, akik meg szeretnének szabadulni a túlsúlytól. A legtöbb ilyen esetben szépen elindul a fogyás, csökken a kilók száma, majd egyszer csak megáll a folyamat. A stagnálás sokak kedvét elveszi, rengetegen adják fel ilyenkor a küzdelmet, és engedik el súlyukat. Mások viszont kitartanak, és folytatják az addig bevált módszert, vagy kicsit módosítanak rajta, és azt tapasztalhatják, hogy újra egyre kevesebbet mutat a mérleg. Soha ne feledjük, hogy a fogyás nem egyenletes folyamat, mindig lesznek benne megtorpanások!

„Nem állok többé mérlegre”

Évi 168 centi magasra nőtt, és ehhez hatvan kiló alatt volt a súlya. Soha nem volt gondja az alakjával, a külsejével.

– Mindig jól éreztem magam a bőrömben, aztán férjhez mentem és jöttek a gyerekek. 2007-ben szültem először, 58 kilóval lettem terhes, és nagyon sokat híztam a várandósság alatt. Az igazság az, hogy valóban kettő helyett ettem, tehát én is hibás voltam. Ráadásul vizesedtem is, szóval minden megszokott ok közrejátszott abban, hogy a kilenc hónap vége felé, amikor már 90 kiló felett jártam, azt mondtam, nem is állok többet a mérlegre. A szülés után ez már nem ment vissza az ideális tartományba, és amikor újra terhes lettem a fiammal, már sokkal nagyobb súlyról indultam. 2010-ben szültem másodszor, és igaz, hogy itt már csak 14 kilót szedtem fel, de messze volt a súlyom az ideálistól – meséli Évi.

„A stressz miatt fogyás nem sokáig tartott”

A kétgyermekes édesanya ezek után folyamatosan küzdött azzal, hogy visszanyerje ideális alakját, de ez nem sikerült.

– Ráadásul a házasságom is elromlott, és ennek végül válás lett a vége. Az igaz, hogy akkor a sok stressz miatt szépen lefogytam, de ez nem sokáig maradt így. Találkoztam a mostani párommal, az új szerelem és a boldogság aztán ismét mindent megváltoztatott. A kiegyensúlyozott élettel a kilók is jöttek fel szépen, és többször is előfordult, hogy majdnem elértem a 90-et. Az sem segített, hogy sosem voltam sportos alkat, nem mozogtam. Idén év végére viszont már nagyon zavart, hogy kényelmetlen lehajolni bekötni a cipőmet. Én olyan alkat vagyok, aki a hasára hízik, és egyáltalán nem tetszett, amit a tükörben láttam. Amúgy is elkezdtem egészségesebb életre váltani, másfél éve a cigarettát is letettem. A párom fiatalabb, mint én, és nagyon jól szeretnék kinézni mellette.

Itt a mozgás ideje

A jó példa mindig segít előremozdulni, nem volt ez másként Évinél sem, aki azokat követte, akiknek már sikerült.

– Láttam, hogy mások le tudták adni a pluszt, így azt gondoltam, hallgatok rájuk, és idén márciusban elkezdtem Krisztián személyi edzéseire járni. Nekem azért is volt ő jó választás, mert kell, hogy valaki mellettem álljon, és megmondja, hogy mit csináljak. Jelenleg heti háromszor jutok el hozzá, és már a legelejétől követem az étrendi tanácsait is. Alapvetően nem voltak nehezek a javaslatai: a lisztet elhagytam, a szénhidrátbevitelt csökkentettem és mindenből kevesebbet eszem. Szépen el is indult a fogyás, az elején nagyjából heti egy kilót adtam le. Persze nem volt könnyű a mindennapokba beilleszteni az edzéseket, főként, hogy fő- és mellékállásban is dolgozom, de mindig megoldom. Már az elején azt a célt tűztük ki, hogy nagyjából tíz kilót kellene leadnom, de igazából én jobban örülnék, ha ennél több is lemenne. A lényeg, hogy ha elérem a célt, azt tartanom is kell, és bár fitneszbajnok biztosan nem lesz belőlem, de ugyanígy fogok tovább edzeni – mondja Évi.

„Már mást látok a tükörben” Öt kiló mínusznál állt meg Évinél a mérleg, ami valóban elveheti az ember kedvét. – Mindent ugyanúgy csináltam, mégis stagnált a fogyás. Végül úgy döntöttem, hogy még tovább csökkentem a szénhidrátbevitelemet. Jobban odafigyeltem arra is, hogy nagyon sokat igyak, valójában ez jelentette a legnagyobb nehézséget. Végül szépen újra elindult a folyamat, de már közben is látszott, hogy sokat formálódtam centiben, és bár nem mértem előtte, de sokat is fogytam. A tükörben már egészen mást látok, a ruháimon is érzem a változást, mindenből kisebb kell, és a nadrágjaimon is jól meg kell húznom az övet – mondja Évi.

Ha megáll a fogyás

Czanik Krisztián edző

Évinél öt kiló leadása után egy időre megállt a fogyás. A személyi edző segítsége ilyenkor is felbecsülhetetlen ahhoz, hogy újra meginduljon a folyamat és visszatérjen a motiváció.

– A szervezet nem mindig ugyanúgy reagál, ezért is fontos, hogy az edzések változatosak legyenek. Ha valakinél stagnál a fogyás, akkor meg kell beszélni az étrendjét, és ha kell, változtatni rajta, akárcsak a mozgásprogramon. Egy versenysportolónak talán könnyebb átlendítenie magát a holtpontokon, mert sűrűbben találkozik ezzel a jelenséggel, a hobbisportolóknak kicsit nehezebb, de az biztos, hogy mindenkinek kell a plusz biztatás és motiváció, amit a kicsit pszichológusként is segítő edző ad. Ő emellett természetesen szakmailag is tudja, hogyan mozdítsa ki a helyzetet, új gyakorlatokkal, étrenddel, egy új cél kitűzésével. Tudni kell azt is, hogy például a nőknél a normális hormonális folyamatok is befolyásolják a súlyt, egyáltalán nem biztos tehát, hogy valami nem stimmel az étrenddel vagy az edzéstervvel. Ha megmarad a lendület, az eredmények is jönni fognak – biztat mindenkit a szakértő.

Évi kedvenc receptjei

Cukkinifasírt kevesebb szénhidráttal

1 adag: 93 kcal

Hozzávalók (4 adaghoz):

400 g cukkini, só, 2 gerezd fokhagyma, 1 tojás, 3 ek. reszelt mozzarella, 3 ek. zabkorpa, kókuszzsír

Elkészítés: A cukkinit megmossuk, héjastól lereszeljük, megsózzuk, és hagyjuk kicsit állni, majd kinyomkodjuk a levét. Hozzáadjuk a a lereszelt fokhagymát, a tojást, a reszelt mozzarellát, a zabkorpát és összedolgozzuk. Nedves kézzel pogácsát formázunk belőle, kicsit szétlapítjuk, majd felhevített kókuszzsírban kisütjük.

Fokhagymás sertéssült gombaszósszal

1 adag: 375 kcal

Hozzávalók (4 adaghoz):

4 szelet karaj, 1 tk. paprika, só, bors, 1 gerezd fokhagyma lereszelve, 2 ek. vaj, 2 ek. olívaolaj, 1 csésze felszeletelt csiperkegomba, 4-5 gerezd fokhagyma lereszelve, 1 tk. szárított kakukkfű, 1 ek apróra vágott petrezselyem, 125 ml húsleves alaplé, 1 csésze tejszín

Elkészítése: A karajszeleteket forgassuk bele a fűszerek keverékébe, majd az olívaolaj és vaj keverékén süssük meg oldalanként 3-5 perc alatt. Tegyük félre. A serpenyőbe tegyük bele a gombát, és kevergetve pirítsuk, amíg megpirul. Adjuk hozzá a fokhagymát, kakukkfüvet és petrezselymet, és pirítsuk tovább még fél percig, majd öntsük fel az alaplével. Keverjük hozzá a tejszínt, és 3-4 percig hagyjuk sűrűsödni. Sózzuk, borsozzuk. Tegyük vissza a húst a szószba, és még 2-3 percig lassan pároljuk.

Szénhidrátcsökkentett túrógombóc

1 adag: 112 kcal

Hozzávalók (10 gombóchoz) 250 g zsírszegény rögös túró, 1 tojás, só, 50 g szénhidrátcsökkentett lisztkeverék, 1 teáskanál kókuszolaj, 2 csapott evőkanál útifűmaghéj

A túrót a tojással, a sóval és a liszttel összekeverjük. A kókuszzsíron az útifűmaghéjat enyhén megpirítjuk, félretesszük. 2,5 l vizet felteszünk melegedni. Közben a masszát alaposan átgyúrjuk, és kisebb gombócokat formázunk belőle. Ha felforrt a víz, a gombócokat belerakjuk, és kisebb lángon, folyamatosan gyöngyözve főzzük. Amikor feljönnek a víz tetejére, még 1-2 percet hagyjuk, majd a „morzsára” szedjük, és beleforgatjuk.