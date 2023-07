Íme a 10 legjobb tipp, ha le kell fogynod a nyaralás előtt

Amikor az utolsó pillanatban kapcsolunk, hogy néhány hét van csak a nyaralásig és nincs meg a tökéletes alakunk, akkor hajlamosak vagyunk az évek alatt összeszedett súlyfelesleget őrült diétákkal leadni. Ám sokkal jobb, ha az egészséges utat választjuk – tanácsolja a dietaesfitnesz.hu.

Fogyni is csak ésszel szabad! Fotó: Pixabay

Mutatjuk a 10 legjobb tippet, amit megtehetsz:

1. Vízfogyasztás

A víz rengeteget segíthet a fogyásban, ugyanis kimosod a méreganyagokat a szervezetedből, de az ízületeknek és a létfontosságú szervek működéséhez is elengedhetetlen. Lehet, hogy nem is éhes vagy, csak nem ittál eleget, így akár a felesleges nassolást is elkerülheted. Naponta legalább 2,5 liter vizet igyál meg, és hidd el, beindul a fogyás!

2. Séta

Talán nem is gondolnád, de a sétálás nemcsak a szív- és érrendszer egészségét javítja azáltal, hogy felpörgeti a pulzust, hanem segít megőrizni a csontjaink épségét, erősségét, és persze segíti a zsírégetést.

3. Súlyzók

A tónusos izmokhoz és a karcsúsodáshoz elengedhetetlen a súlyzózás. Természetesen nem 50 kilókról beszélünk, és edzőterembe se szükséges menni. Elég egy pár kézisúlyzó otthonra, vagy akár vizes palackot is használhatsz a gyakorlatokhoz.

4. HIIT

A nagy intenzitású intervallum edzés, vagyis a HIIT az egyik leghatékonyabb módja a zsírégetésnek. A lényege, hogy egy edzéssorozatot rövid ideig, de nagy intenzitással csináljunk, a körök között pedig rövid pihenők vannak – például 30 másodpercig ugrálókötelezz a lehető leggyorsabban, majd tarts 15 másodperces szünetet. Már napi negyed óra edzés is látványos eredményeket hoz.

5. Étkezés

Szakemberek szerint az étkezés 70, a mozgás 30 százalékban járul hozzá az álomalakhoz. A lényeg: hagyd el a cukros üdítőket, ne egyél minden étkezés után desszertet, válaszd a teljes kiőrlésű termékeket, inkább fehérjét, zöldségeket fogyassz! Fontos, hogy tarts mértéket!

Nem mindegy, mit fogyasztasz, ha álomalakra vágysz Fotó: Pixabay

6. Alvás

Legalább 8 órát kellene aludni ahhoz, hogy a fogyás sikeres legyen.

7. Jóga

A jóga remek ahhoz, hogy lenyugtasd az elméd és nyújtsd a tested. Emellett a tüdő, a szív- és érrendszer és a keringési rendszer egészségének javításában is segíthet.

8. Csoportos fitnesz órák

Sokan vagyunk úgy, hogy inkább elkerülnénk az edzőtermeket, amikor túlsúllyal küzdünk. Pedig ha elmész egy csoportos órára, biztos lehetsz benne, senki se azzal fog foglalkozni, hány kiló vagy. Sőt, motiváló lehet, hogy sorstársakkal találkozol, akiknek szintén a fogyás és a feszesedés a céljuk. Nehezebben hagyod majd abba a gyakorlatokat, ha tudod, mások is látják.

9. Tervezés

Ha már belekezdtél, ne add fel az első héten, mert nem mutat 10 kiló mínusz a mérleg. Az életmódváltás hosszú, de kifizetődő folyamat! Lehet, hogy kezdetben még hiányozni fog az energiaital, a kóla vagy a sok csoki, de ahogy a szervezeted megszabadul a méreganyagoktól, minden könnyebb lesz.

10. Szeresd a tested

Az életmódváltással nem fogsz tudni a két hét múlva kezdődő nyaraláson már modellalakkal villogni, viszont a tested és az egészséged meghálálja majd neked a törődést és odafigyelést és ez is elég idő lehet arra, hogy valamivel karcsúbban mutass a bikiniben. A lényeg, hogy ne ostorozd magad, ha nem sikerült minden kilót leadni, a célt idővel eléred, ha kitartó vagy!