Van egy rossz hírünk! Egész életedben rosszul etted a hamburgert

Noha tradicionálisan amerikai étel, az egész világ imádja a hamburgereket. Igazi street food, amit nem késsel-villával, tányéron fogyasztunk el, hanem jellemzően kézbe fogva, sokszor épp út közben, vagy legalábbis megállva valahol – talán épp egy fesztiválon, hiszen a nyár, és így a fesztiválszezon kellős közepén járunk.

Most akkor hogy is kell enni a hamburgert? Fotó: Pixabay

Épp ezért lehet meglepő, ha eláruljuk: az igazi gasztroszakértők, burgerguruk szerint a legtöbben rosszul eszik a hamburgert.

Fordítsd meg a hamburgert, elképesztő élményben lesz részed!

Többen ugyanis azt állítják: noha tálalás szempontjából nagyon szép egy hamburger, valójában evés közben fejjel lefelé kell fordítanunk. Hogy miért? Alighanem mindenki tapasztalta már, hogy az alsó buci mennyivel sérülékenyebb, sőt, gyakran hamarabb el is fogy, mint az étek többi része. Erre (is) megoldás a fordítás. Mint azt az igazi gourmet-arcok magyarázzák: a felső, vaskosabb, testesebb bucirész jobban magába szívja az értékes szaftokat, ami így nem a kezünkön fog végigcsorogni, hanem a hamburgerben marad, ezáltal ugyanakkor az alsó, vékonyabb darabot is "tehermentesítjük" – azaz összességében egy sokkal stabilabb, kiegyensúlyozottabb szerkezetű, emellett ízében is teljesebb végeredményt kapunk, ráadásul kevesebb értékes elem is vész kárba. Azaz: kész haszon!

Mi szól a fordítás ellen?

Persze nem mindenki támogatja a fordított fogyasztást. Vannak, akik szerint nem véletlen, hogy olyan sorrendben kerülnek a buciba az alapanyagok, amilyenben, hiszen így a hamburgerhúsé lesz a főszerep. Azzal, hogy a feje tetejére állítjuk, gyakorlatilag a jól kitalált sorrend is teljesen megfordul. Ezen nézet támogatói egyébként azt hangsúlyozzák: ha a buci kellőképp meg van pirítva, akkor nem lesz vele baj, és a kisebb, alsó rész is kellőképp ellenálló lesz.

(Mindmegette)