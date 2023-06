Erről még biztos nem hallottál: íme 5 dolog a "néma gyilkosról"

A magas vérnyomás nagyon sokakat érint, a legtöbben nem is sejtik, hogy mekkora veszélynek vannak kitéve, de ekkor már nehéz segíteni.

A magas vérnyomásnak súlyos kockázatai lehetnek Fotó: Pixabay

Ez a betegség akár stroke-ot és szívrohamot is okozhat. A magas vérnyomás több minden miatt is kialakulhat, akár az egészségtelen táplálkozás vagy a kevés testmozgás miatt is. Ha ezt az öt dolgot tudod a „néma gyilkosról”, akkor jelentősen csökkentheted a betegség kialakulását.

Miért hívják „csendes gyilkosnak”?

A magas vérnyomást azért nevezik így, mert nincsenek nyilvánvaló jelei vagy tünetei. Egyes esetekben a betegek nem is veszik észre, hogy magas vérnyomásban szenvednek, amíg nem kapnak szívrohamot.

Mi számít magas vérnyomásnak?

A vérnyomást rendszerint valamelyik karon mérik, felfújható mandzsettás vérnyomásmérő segítségével. A vérnyomásértéket higanymilliméterben (Hgmm) adják meg és két számból áll. Az első szám azt a nyomást mutatja a kar fő artériájában, ami a szív összehúzódásakor alakul ki (szisztolés vérnyomás), a második a szívverések közti szünetben mérhető nyomást mutatja (diasztolés vérnyomás). A vérnyomás értéke 140/90 Hgmm felett van, akkor beszélhetünk magas vérnyomásról.