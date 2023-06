Ennek a csillagjegynek most égi áldás kíséri a tetteit

Kos

Jó dolog zseninek lenni, már ha a környezeted is úgy érzi. Amennyiben nem biztosítasz sikerélményt a kollégáidnak, ne lepődj meg, ha gyengébben teljesítenek! Ez pedig nem csak miattuk lehet így! Figyelj oda a beosztottjaidra, egy jó vezető csapatban gondolkodik és jó példával jár elől.

Bika

Olyan feladattal bíznak meg, ami első hallásra sincs ínyedre. Ráadásul nem a lustaság beszél belőled, hanem a tisztességed. A megbízás ugyanis teljesen ellentétes az elveiddel, s úgy érzed, ha belemennél, azzal arcul köpnéd saját magadat. Állj a sarkadra és álld a sarat, mert most akár komoly nyomást is gyakorolhatnak rád azért, hogy megtörjék az ellenállásodat. Ne hagyd magad!

Fotó: Shutterstock

Ikrek

Úgy pörög a nyelved, mintha folyékonyan olvasnál a másik gondolataiban, ugyanakkor a saját céljaid elérése lebeg a szemed előtt. A rendkívüli helyzet oka, hogy a Merkúr még az Ikrek jegyében, ezt a támogatásd érzed. Egyetlen tanács mindehhez: élj vele, de ne élj vissza vele!

Rák

Jók az érzékelőid, valaki tényleg manipulálni próbál, ám ezúttal nem elég ellenállnod, az is fontos, hogy miként reagálsz. Legyél kedves, ugyanakkor fejezd ki, hogy már döntöttél ebben a kérdésben, elhatározásod pedig végleges. Legyél stílusos, ugyanakkor semmiképp se viselkedj lekezelően, mert azzal csak felesleges támadási felületet adsz.

Oroszlán

Csalódást hoz a hét utolsó munkanapja, még akkor is, ha valahol a lelked mélyén tudtad, milyen is igazából az a másik ember. Ahelyett, hogy túlságosan is sokat bánkódnál emiatt, értékeld, hogy milyen jó az emberismereted!

Szűz

Átok vagy áldás, de a mai napon olyan jelekre leszel figyelmes, melyek kinyitják a szemed és a korábbiakhoz képest egészen másképp látod a környezetedben zajló eseményeket. Nyisd ki a szíved és tárd ki az elméd, folyasd át magadon a dolgokat!

Mérleg

Egy kicsit besokalltál így a hét végére, s talán a fáradtság teszi, hogy nem a megfelelő módon próbálod meg rendezni a nézeteltérést. Gondold végig, valójában kivel és miről kell beszélned ahhoz, hogy a dolgok rendeződjenek!

Skorpió

Mások is látják a problémáidat, igaz, közel sem úgy, ahogyan te. Értékeld, hogy segíteni próbálnak, mert jó szándékkal teszik, ugyanakkor te pontosan tudod, mit kell tenned. Ha gondolod, mondd meg nekik, de finoman.

Nyilas

Bármit is teszel, meglátod, hogy milyen nagy és fontos szerepe lesz a jövőben. A Szaturnusz és a Jupiter kedvező fényszöge segít most a magánéletedben és a karrieredben egyaránt. Felejtsd el a határokat, ha szívből cselekszel, könnyedén átléphetsz rajtuk és elérheted a távolinak tűnő célokat is.

Bak

Egyetlen apró, ám kifejezettem rossz mondat képes tönkretenni a törékeny békét és romba dönteni az addig jó hangulatot. Ráadásul ma péntek van, hétvége jön, nem érdemes a felhőtlennek ígérkező szombatot és a vasárnapot is kockára tenned. A megoldás egyszerű, válogasd meg a szavaidat és ne reagálj elhamarkodottan!

Vízöntő

Jólesik a dicséret, ráadásul most ki is jut neked belőle, de sajnos nem önzetlenül legyezik a hiúságodat! Vajon megéri az olyan emberek társaságát keresni, akik valójában nem miattad vannak veled, hanem csak azért, hogy rajtad keresztül elérjék a céljaikat?

Halak

Jókor, jó helyen. Hányszor álmodoztál már erről?! És most tessék, itt van: a Szaturnusz a Halak jegyében jár, támogatva, hogy valóra váltsd az álmaidat. Most különösen fontos, hogy ne legyél kishitű! Ne feledd: most égi áldás kíséri a tetteidet!

(Forrás: Astronet)