Itt a nagy szerelmi horoszkóp: felemásnak ígérkezik a nyár

Felemásnak ígérkezik az idei nyár a szerelmesek és a szerelemre vágyók számára. Július 10-ig a Mars az Oroszlánban mindenkinek szenvedélyt és lobbanékony érzelem kinyilvánításra való hajlamot hoz. Majd a Mars átlép a visszafogott Szűzbe, ami véget vet a heves heteknek. Innentől átveszi a főszerepet a higgadtság, a gyakorlatiasság és a szelídség – írja az Astronet a nagy nyári szerelmi horoszkópjában.

KOS

Párkapcsolatban élő: Bolygód, a Mars az Oroszlánban jár július 10-ig. Ez kifejezetten jó hatással lesz rád: tele leszel szeretettel, szerelemmel, és optimistán látod a kapcsolatotokat. Oly annyira, hogy gyerekvállalás is aktuálissá válhat nálatok. Július 10 után alább hagyhat a lelkesedésed, és az ellenérveket kezded sorolni. Különösen augusztusban leszel kritikus és kétkedő.

Szingli: Július 10-ig nem kérdés, hogy készen állsz a szerelemre. Bolygód, a Mars az Oroszlánban jár, és te ragyogsz. Ez vonzóvá, sőt ellenállhatatlanná tesz téged. Nem győzöl a rajongói üzenetekre reagálni. Vigyázz, hogy ne bízd el magadat! Ugyanis július 10 után csökken a népszerűséged, és azokkal tudsz találkozni, akik addig bejöttek a képbe. Ne bánd, mert így letisztulhat a kép!

BIKA

Párkapcsolatban élő: Nem csak a Mars sürget, hogy rakj rendet otthon, ill. a családodban, hanem bolygód, a Vénusz is. Utóbbi olyan helyzeteket mutat, amelyek felbosszanthatnak. Azt hitted, hogy már túl vagy valamin, és az kiújul, visszatér. A kedvesed próbál csitítani, de most nehéz veled. Nyugtasd meg őt, hogy nem vele van bajod! Július 10-től folyamatosan javul a helyzet.

Szingli: Ez a nyár neked nem a szerelem kereséséről, ill. kergetéséről fog szólni. Családi és/vagy ingatlan ügyek elvonják a figyelmedet. Pont ez a célravezető, mivel jót fog tenni, hogy nem a párkeresésen van a fókuszod. Garantáltan meg fogsz lepődni, hogy a szerelem milyen közel van a lakhelyedhez, vagy a szüleid lakhelyéhez. Kiderülhet, hogy ti már régóta kerülgetitek egymást…

IKREK

Párkapcsolatban élő: Minden meggyőző erődre szükséged lesz, ha magaddal akarod vinni a szerelmedet az utazásaidra. Nem bírsz otthon maradni: egész nyáron mehetnéked lesz. Szerencsés vagy, mert bolygódon, a Merkúron kívül a Vénusz és a Mars is, sőt augusztus 23-tól a Nap is támogat ebben. Jó lenne, ha nem erőltetnéd rá a szerelmedre az akaratodat. Ez a harmónia megőrzésének kulcsa.

Szingli: Ez egy hihetetlen mozgalmas, kalandos nyár lesz a számodra: bolygódon, a Merkúron kívül a Vénusz és a Mars is, sőt augusztus 23-tól a Nap is támogat abban, hogy csomagolj, és menj. Az utazás most nem csak élményeket, hanem szerelmes találkozást is adhat neked. Ráadásul nem is egyet, hanem többet. Fontos, hogy ne siess a választással! Az ismerkedésnek add meg a módját!

RÁK

Párkapcsolatban élő: Július 22-öt írd be a naptáradba! Ekkor lesz egy ronda Nap-Plútó szembenállás, ami köztetek ronda vita veszélyét mutatja. Ez egy szakítópróba lesz. A Bak Plútó „támadja” a Rák Napot. Emiatt szó szerint érezheted úgy, hogy a párod támad téged. Mondd ki, ha valami bánt! Így van esély a tisztázásra. Az egész nyár hangulata az őszinte kommunikáción múlik…

Szingli: A nyár folyamán többször lesz az az érzésed, hogy téged senki sem szeret, és hogy nem vagy elég jó, elég szép, elég okos, elég vonzó, stb. Szóval az önbecsülésed mélyrepülésben lesz. Ez megnehezítheti, sőt ellehetetlenítheti a párkeresésedet. Ilyen kedvtelen hangulatban nem tanácsos párt keresned. Inkább magadra koncentrálj! És kényeztesd magad minden létező módon!

OROSZLÁN

Párkapcsolatban élő: Részedről nem kérdés, hogy ti nagyszerű párt alkottok. Ez a meggyőződés jó hatással lesz a kedvesedre és a párkapcsolatodra. A Vénusz, a szeretet és szerelem bolygója egész nyáron az Oroszlánban jár. Július 23 és szeptember 3 között retrográd, ami hajlamosít téged a nosztalgiázásra. Ez nem baj, ha az emlékezés régi öleteket hoz vissza, amelyeket itt az ideje megcsinálni.

Szingli: Végre ezen a nyáron remek esélyeid vannak arra, hogy olyan emberrel találkozz, aki szépnek és vonzónak lát téged. Erről Vénusz, a szépség és szerelem bolygója „gondoskodik”, ami egész nyáron az Oroszlánban jár. Július 23 és szeptember 3 között retrográd, ami „megtréfálhat” téged. Ugyanis egy régi szerelmet hozhat vissza. Tőled függ, hogy belemész-e, vagy sem…

SZŰZ

Párkapcsolatban élő: Jó, ha tudsz arról, hogy július 20-án lesz egy Mars-Szaturnusz szembenállás, ami feszültséget hozhat a kapcsolatotokba. Akkor tudjátok megúszni vita és szakítás nélkül, ha elfogadjátok mindketten, hogy nem kell mindig mindenben egyetértenetek. Lesznek még kritikus napok: augusztus 2, 22, 27 és 31. Nem kötelező mindegyik napon összeveszni, ha toleránsak maradtok.

Szingli: Alapvetően kedvező nyár elé nézel. Akkor is, ha lesz pár feszült nap: július 20, augusztus 2, 22, 27 és 31. Tartsd szem előtt, hogy nem kell, és nem is tudsz mindenkinek megfelelni! Nem kell, hogy mindenki elájuljon tőled. Fontos, hogy önmagad maradj, és mindig, minden helyzetben önmagadat add! Aki megszeret, az téged szeret meg, és nem egy eljátszott szerepet.

MÉRLEG

Párkapcsolatban élő: Tudod jól, hogy mindennek az alapja az egészséged. Ezen a nyáron vigyáznod kell magadra. Különösen július 20-án, augusztus 2-án, 22-én, 27-én és 31-én. A szerelmed aggódik érted, mert azt látja, hogy a munkahelyi és/vagy családi konfliktusokat túlságosan a lelkedre veszed. Ha magadért nem is, legalább érte tedd meg, hogy engeded leperegni magadról a problémákat!

Szingli: Ez a nyár több kísértést hoz neked. Olyan kapcsolatokba bonyolódhatnál, amelyek nem legálisak. Vagyis titokban kell tartani, hogy ti összejöttetek. Ugye, ismered magadat annyira, hogy ez nem neked való? Sőt bele is betegedhetsz. Legrázósabb napok: július 20, augusztus 2, 22, 27 és 31. Ha egy ici-picivel jobban tiszteled magadat, akkor nem mész bele ilyesmibe.

SKORPIÓ

Párkapcsolatban élő: Megszámlálhatatlanul sok közös tervetek van. A párod is lelkes, de szerinte nem kéne kapkodnotok. Beláthatod, hogy igaza van. Az augusztus látszik puskaporos hangulatúnak. Addigra közös nevezőre kellene jutnotok. Máskülönben olyasmi állhat közétek, aminek össze kellene kötnie titeket: fészekrakás, családalapítás, gyerekvállalás, költözés, közös vállalkozás, stb.

Szingli: Szinte egész nyáron irigykedni fogsz. Csupa boldog párt látsz, és olyan ismerőseidet, akik mostanában találták meg a párjukat. Irigykedés helyett lesd el a titkukat! Bátorság kell ahhoz, hogy kinyisd a szívedet, és megbízz valakiben. Ez augusztusban látszik a legnehezebbnek. Ha addig nem találkozol figyelemre méltó emberrel, akkor inkább napold el a párkeresést!

NYILAS

Párkapcsolatban élő: Értetlenül állsz nyáron a szerelmed hangulatváltásai előtt. Totál kiszámíthatatlan, hogy ugyanarra a dologra hogyan reagál: lelkesen, vagy lefitymálóan. Az a hullámzás téged kikészíthet. Elengedhetetlen, hogy megértő maradj. Közben az is fontos, hogy minél több közös élményhez jussatok. A nyár millió ilyen lehetőséget tartogat nektek: strandolás, koncertek, stb.

Szingli: Lehetetlennek tűnik ezen a nyáron alkalmazkodni másokhoz. A bolygók szerint követhetetlen az a sok impulzus, ami most ér téged. lesznek olyan időszakok, amikor a másik fél váratlanul lemondja a találkát, vagy simán eltűnik. És lesz olyan, amikor nem tudsz mit kezdeni a másik rajongásával. Dicséretes, ha alkalmazkodsz, de nem szabad mindenáron. Önmagadra is tekintettel kell lenned.

BAK

Párkapcsolatban élő: Viselkedj úgy, mintha hímes tojásokon sétálnál! A párod eszméletlen érzékeny, sőt sértődékeny lesz. A legnehezebb nap a július 22 lesz. Semmiképp sem szabad féltékenységre okot adnod. Helyette megértően és gyengéden kell kezelned minden hisztijét. Ezek nem hisztik. Vedd észre, hogy arra vágyik, hogy kimutasd, és egyértelművé tedd, hogy őt választod…

Szingli: Az idei nyáron csupa olyan emberrel fogsz találkozni, aki hiper érzékeny. Biztos lesznek, akik kivételt képeznek, de sajnos elmehet a kedved az ismerkedéstől. Különösen július végén gondolhatod, hogy elengeded ezt a párkeresős projektet. Jól teszed. Már csak azért is, mert a szerelmet nem lehet kergetni. Az olyan, mint egy pillangó: akkor száll rád, amikor nem szaladsz…

VÍZÖNTŐ

Párkapcsolatban élő: Amíg a Mars az Oroszlánban jár (július 10-ig) a konfliktus állandó vendég nálatok. Ráadásul téged elkeseríthet, hogy azok a változások, amelyek elindultak tavasszal, megtorpanni, és visszafordulni látszanak. Az égi folyamatok szerint úgy érzed, hogy a párod csak a saját igényeivel törődik, és teljesen figyelmen kívül hagyja, hogy te mit szeretnél. Ez elveheti a kedvedet…

Szingli: Ne sok reményt fűzz ehhez a nyárhoz szerelmi témában! Sajnos olyan konstellációk lesznek az égen, amelyek szerint többnyire önző, öntelt, önimádó emberekkel futsz össze. Neked olyan társra van szükséged, aki ugyanolyan jó humorú, nyitott, bevállalós és figyelmes, mint te. Ha azt látod, hogy a másik nem ilyen, akkor ne folytasd az ismerkedést, mert nem fog megváltozni!

HALAK

Párkapcsolatban élő: Több kihívás elé állíja a kapcsolatotokat az élet. Dátum szerint: július 20, augusztus 2, 22, 27, 31. Ezeken a napokon legyetek egymással a lehető legelnézőbbek, és ne engedjétek, hogy bármilyen apróság közétek álljon. Garantált, hogy minden alkalommal, valami kicsi dolgon fogtok összeveszni. Nem baj, ha vitáztok, de ez ne legyen heves és elhúzódó!

Szingli: Ki nem állhatod, ha valaki kicsinyes, szőrszálhasogató, kritikus és kötekedő. Pedig a bolygók szerint sok ilyen habitusú emberrel hoz össze a sors idén nyáron. Természetes, ha idegesítenek téged. Talán azért, mert nem velük kell kapcsolatot kialakítani. Fogadd el, ha nem passzoltok! Nem változtathatod meg őket, és ők sem változtathatnak meg téged. Keress tovább! Később jöhet az igazi…