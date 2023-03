7+1 módszer, amivel megszabadulhatsz a csuklástól

Biztos veled is előfordult már, hogy rád tört a csuklás, és sehogyan sem bírtad abbahagyni. Jöjjön most 7+1 tipp, amely segítségedre lehet ilyen esetben.

Fotó: Pixabay

A csuklás tulajdonképpen a rekeszizom akaratlan görcse, melynek következtében gyors belégzés jön létre. Ha változtatsz a légzésed ütemén, az elősegítheti a rekeszizom ellazulását. Íme a lehetőségek erre:

1. Így tartsd bent a levegőt!

Vegyél egy mély lélegzetet, tartsd bent 10 másodpercig, majd kilégzés nélkül újra lélegezz be, és ezt is tartsd bent! Másodjára elég 5 másodperc is, és már ki is engedheted a levegőt. Ha netán kicsit megszédülsz ettől a technikától, akkor se ijedj meg, mert ahogy visszatérsz a normál ütemre, a fura érzés – remélhetőleg a csuklással együtt – elmúlik.

2. Felér egy megijesztéssel a légzési ütemváltás!

Zihálj, majd vegyél hirtelen mély levegőt, és tartsd bent, amíg csak bírod. Ez ugyanolyan, mint amikor megijesztenek, mert a csuklás ritmusától eltérő fázisban vált ki belégzést.

3. Igyál!

Kortyolj hideg vizet, mert amíg iszol, nem tudsz levegőt venni, így ez is kizökkent a normál ritmusból.

4. Egyél vagy rágcsálj!

Egyél egy gerezd citromot, vagy rágcsálj valami ropogósat!

5. Masszírozd át a nyaki csigolyáid!

A csuklást legtöbbször a gyomor és a belek irritációja váltja ki, melynek hátterében állhat a gyomor feszülése, amit ilyen módon is enyhíthetsz.

6. Csikizd meg a nyelved hegyével a szájpadlásodat!

Lehet, hogy ez nem hangzik túl tudományosan, de a lényeg, hogy valami koncentrációt igénylő dolgot csinálj.

7. Gurulj a hátadon előre-hátra!

Ülj a földre, húzd fel a térded a mellkasodhoz, és többször gurulj előre-hátra a hátadon. Ez a módszer ingerli a rekeszizmot, így segíti elő, hogy abbahagyd a csuklást.

7+1. Tereld el a figyelmed!

Tegyél bármit, ami kizökkent a gondolataidból. Végezz egyensúlyi gyakorlatokat (például állj féllábon, vagy tegyél egy könyvet a fejedre), de elmondhatsz magadban egy mondókát vagy verset, esetleg összeadhatsz számokat. Mindegy, mit csinálsz, a lényeg a figyelemelterelés.

Végezetül nem árt tudni, hogy bár a csuklás önmagában teljesen ártalmatlan jelenség, ha gyakorivá válik, akár bajt is jelezhet. A krónikus csuklást okozhatják a központi idegrendszert érintő betegségek és sérülések, a rekeszizom irritációját okozó problémák, tüdőgyulladás, mellhártyagyulladás, emésztési zavarok vagy akár anyagcsere-betegségek, ezért ha rendszeresen előfordul, feltétlen fordulj orvoshoz!

(Forrás: Fanny Magazin)