Ők a legszerencsésebb csillagjegyek – te vajon köztük vagy?

Vannak, akik bármibe is fogjanak, szerencse özevi útjukat, könnyedén elérik, amit akarnak, míg másoknak mintha a sors is folyamatosan keresztbe akarna tenni. Kétségtelen, hogy mindenkinek akadnak szerencsésebb időszakai és szerencsétlen napjai, de egyeseknek mintha az előbbiből jóval de jóval több jutna ki, mint másoknak, Most róluk lesz szó, összeszedtük ugyanis azokat a csillagjegyeket, akik igazi szerencse szülöttei.

Vajon te is a szerencsés jegyek közé tartozol? Fotó: AstroStar / Shutterstock

A 3 legszerencsésebb csillagjegy

Ikrek

Az ikrek bolygója a Merkúr, mely égitestet a kommunikációhoz kötnek. Ezen jegy szülöttei ékesszólók, jó beszélőkével vannak megáldva, aminek köszönhetően könnyedén nyílnak meg előttük a zárt ajtók, és nagy rutinnal kedveltetik meg magukat másokkal. Az ikrek emiatt hamar képesek nagy sikereket elérni. Úgy is mondhatjuk: bennük van az a tehetség, amivel önmaguk szerencséjének a kovácsai lehetnek.

Oroszlán

Összességében kijelenthető: az oroszlán azért az egyike a legszerencsésebb jegyeknek, mert hisz önmagában. Az oroszlánok úgy tekintenek a körülöttük lévővilágra, mint amit ők uralnak, ők befolyásolnak, így biztosak benne, hogy jó szerencse kíséri őket útjukon. Magabiztosságuk pedig garantálja, hogy minden lehetőséget meg is ragadnak, hogy elérjék céljaikat. Mások ezt szerencsének látják, ők alighanem a nekik járó életnek.

Nyilas

Míg az oroszlán és az ikrek magabiztosságának és jó beszélőkéjének köszönheti szerencséjét, addig a nyilas a szó klasszikus értelmében szerencsés jegy. Bolygója a Jupiter, a szerencse és növekedés bolygója, emiatt a nyilasokban megvan nem csak a tenni akarás, de a kellő képesség is ahhoz, hogy jobbak, többek legyenek. Mindez azt eredményezi, hogy nyitottak minden új lehetőségre, kockázatvállalók, ugyanakkor bátorságukat a sors mintha mindig, az élet minden területén szerencsével jutalmazná.