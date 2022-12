Sorsfordító időszak elé néz négy csillagjegy

2023 pozitív energiákkal köszönt be az életünkbe, és az év folyamán nagyon kedvező bolygóállások segítik az életünket. Ez a 4 csillagjegy új fejezetet nyit az életében. - írja az Astronet.



A Kos álmai teljesülnek

December 20-án a Jupiter belép a jegyedbe, ami áldást hoz az életedbe. Bármilyen területen vágysz előrelépésre, most teljesülnek az álmaid, és a sors megadja neked, amire vágysz. Ha szingli vagy, akkor az év elején találkozol valakivel, aki éppen olyan, mint amilyen társra mindig is vágytál. Új fejezetet nyitsz a neked való társ oldalán. Május 16-án Jupiter belép a Bika jegyébe, ez pedig meghozza számodra az anyagi biztonságot is.



A Bika nagyon szerencsésnek érezheti magát

Az év eleje hozhat kihívásokat, de bármilyen kellemetlenséget elsöpör, hogy májusban belép a jegyedbe a nagy jótevő, a Jupiter. Ezzel egy új fejezet veszi kezdetét, amikor végre beérnek a korábbi erőfeszítéseid gyümölcse. A magánéletedben is boldog időszak következik, és teljesülnek vágyaid.



Az Oroszlán megismeri élete szerelmét

2023-ban a sors felülmúlja az elképzeléseidet. Olyan meglepő fordulatok lesznek, hogy elsőre nem is tudod majd, hogyan reagálj, de aztán ráébredsz majd, hogy ez így jobb, mint amit elképzeltél. A szingli Oroszlán egy olyan társsal ismerkedik meg, aki más, mint az eddigiek, és aki a nagy szerelmet jelenti majd az életében. A Jupiter május 16-től csodálatos lehetőségeket jelez a pénzügyekben neked.



A Skorpió magánélete különlegesen alakul

A magánéletben hoz különleges boldogságot 2023 a Skorpió jegy szülötteinek. Ha van párod, szintet léptek a kapcsolatban, és új fejezethez érkeztek: összeköltözés, gyermekáldás lehetséges, vagy igazán egymásra találtok. A szingli Skorpió nem kerülheti el a szerelmet.