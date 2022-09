Akár egy pallos, úgy vágja el a szerelmet a Merkúr-Jupiter szembenállás

Rák

Nem hálás szerep békéltetni vitás feleket. Életed során többször közbeavatkoztál: két ember közé álltál, hogy segíts nekik. Szinte minden alkalommal boxzsáknak használtak. És te kaptad a „pofonokat”, a kritikát. Sőt olykor te lettél a „bűnös”. Mivel retrográd bolygók vesznek részt ebben a szembenállásban, okosan tennéd, ha nem követnéd el a múlt hibáit újból. Naná, hogy most szívedhez közel álló emberekről van szó. Vagyis nehezedre esik megfogadni a tanácsot…

Oroszlán

Vigyázz, mert a Merkúr-Jupiter szembenállás olyan veszélyeket mutat, ami pl. a közlekedésben ér utol. Félned nem kell, elég, ha fokozottan óvatos vagy. Segíthetnek a szimbólumok is: a Mérleg Merkúr határozatlan és udvariaskodó, ami adott esetben veszélyes lehet. Ezzel szemben a Kos Jupiter öntörvényű, és azt hiszi, hogy mindent jobban tud. Egyik végletet se képviseld, de vedd észre, ha a másik fél ilyet tesz! Közben jót derülhetsz azon, hogy mit hoz ki az emberekből ez…

Szűz

A te szempontodból ez a Merkúr – Jupiter szembenállás pénzügyi fejtörést jelent. Igaz, hogy nem könnyű mostanában okosan beosztani a pénzt. De semmiképp ess abba hibába, hogy túlértékeled, vagy alábecsülöd a helyzet komolyságát. Mindkét véglet ostobaság lenne. A te józanságod sokat segíthet abban, hogy kritikus helyzetekben megtaláld az arany középutat. Amit azért hívnak aranynak, mert a legértékesebb és legbölcsebb út. Csak ezen haladj, és minden rendeződik.

Mérleg

A Mérleg Merkúr-Kos Jupiter szembenállás neked mágneses erejű vonzódást és/vagy biliárdgolyó szerű szétválást jelez. Könnyen lehet, hogy valakivel találkozol, és a vonzódás ellenére hamar elváltok. Téged minden megvisel, ami nem végződik happyenddel. Pedig sajnos az életben olykor vannak olyan történetek, amelyek nem happyenddel érnek véget. A lényeg, hogy mennyit tanulhatsz ebből önmagadról és a világról. Hidd el, csak ez számít! A többi felesleges önsajnálat…

Skorpió

Nem szokott problémád lenni a titkokkal. Azonban most a Merkúr-Jupiter szembenállás több olyan helyzetet teremt, amikor diszkrécióból vizsgázol. Valójában ez nem új a számodra. Ugyanis ez az év erről szólt eddig is. Voltak kellemetlen helyzetek, amiket ügyesen megúsztál. Mostanra meg kellett tanulnod, hogy nem elég a titkot titokban tartani. Arra is törekedned kell, hogy ne kérkedj azzal, hogy te tudsz valamit. Olyasmit, amit a többiek nem. Ez inkorrekt…

Nyilas

A bolygószembenállásban részt vesz Jupiter, ami a te bolygód. Emiatt még nagyobb jelentőséggel bír, hogy hogyan reagálsz. Jupiter a Kosban, tüzes jegyben feleslegesen sok energiát tesz egészen hétköznapi szituációkba is. Ez lefáraszt téged, és gyorsan alább hagyhat a lelkesedésed. Akkor is, ha az elején nagy elszántsággal kezdtél el egy munkát, tanulást, utazás szervezést, párkapcsolatot, lakás felújítást, stb. Vagyis a kihívás az, hogy tudod-e folytatni…

Bak

Sokszor megfogadtad már magadnak és a családodnak is, hogy többet nem fog a magánélet rovására menni a karrier építés. Erre itt van egy Merkúr-Jupiter szembenállás, ami visszahozza ezt a témát. Tudj róla, hogy a bolygószembenállás feszültsége egészen október végéig tart! Tehát nem úszhatod meg gyorsan. Merkúr a Mérlegben járva a mérlegelésről és az egyensúly megtalálásról szól. És nem elég megtalálni az egyensúlyt. Meg is kell tartanod. Erre törekedj mostantól!

Vízöntő

A Merkúr-Jupiter szembenállás szerint meghiúsulhat tanulással, utazással kapcsolatos terved. Rendkívül csalódott leszel, ha nem jön össze az, amire régóta készültél. Mivel mindkét bolygó retrográd, biztosan voltak előjelek. Ezeket vagy nem vetted észre, vagy nem vetted komolyan. A csalódás mértéke azt mutatja, hogy mennyire vagy merev. A ragaszkodás nem egyenlő az elköteleződéssel. Ezt is meg kellett volna már tanulnod. Dicséretes, ha képes vagy rugalmasan kezelni…

Halak

Világ életedben kihívás volt számodra a pénz helyes kezelése. Vagy túl sokat költöttél, vagy túlságosan megfogtad a pénzt. Mindez független volt attól, hogy mennyit kerestél, mennyiből kellett gazdálkodnod. Itt van egy Merkúr-Jupiter szembenállás, ami megint ezt a kérdést feszegeti. Jó hír, hogy ez az egész azért érint érzékenyen, hogy foglalkozz vele. Az további jó hír, hogy a Mérlegben járó Merkúr pont a mértékletesség erényét segít megérteni. Persze csak akkor, ha akarod.