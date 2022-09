Meglepő fordulatokat tartogat a hétvégi horoszkóp

Könnyebben ráhangolódunk mások érzelmi igényeire a Rák Hold idején, egyedül a sértődékenységgel kell vigyáznunk - írja az Astronet.

Kos

Óriási kettősség dúl benned ezen a hétvégén. Egyik részed szeretne begubózni otthon, és lustálkodni. A másik részed társaságra és „zajra” vágyik. Mivel 2 napból áll a hétvége, ügyesen beoszthatod, és megoldhatod, hogy tökéletes legyen a boldogság. Ezzel ráadásul biztos, hogy a párod, szeretteid kedvére is teszel, akár így, akár úgy.



Bika

A hét során sok terved volt, hogy mit fogsz csinálni hétvégén. És amikor elkezdődik a hétvége, újra kell tervezned. Vagy „beelőz” egy fontosabb feladat, vagy megváltozik benned a prioritás. Jól teszed, ha változtatsz, és nem ragaszkodsz semmihez.



Ikrek

Egyértelműen a szombat lesz a te napod. Szárnyalni fogsz. A kedved és a közérzeted is kitűnőnek ígérkezik a bolygók szerint. Estére kicsit alább hagy a lelkesedésed, de nincs baj. Vasárnap lassítanod kéne, és jó lenne, ha időt szánnál a rendrakásra.



Rák

Sokadszor jársz úgy, hogy az egész hétvégéd hangulata azon múlik, hogy csinálsz-e „az egérből elefántot”. Egy kellemetlen bolygóháromszög hajlamosít arra, hogy felnagyítsd a problémákat, és megoldhatatlannak definiáld az összeset. Ne tedd!

Fotó: Shutterstock



Oroszlán

Még mindig aktuális a tanács: ésszel költekezz! Szombaton hajnalban és késő éjjel is lesznek kritikus konstellációk az égen. Nem kell aggódnod. Elegendő, ha most sem veszel meg extra dolgokat. Inkább elkezdesz egy kis tartalékot képezni. Menni fog. Bármit is tűzz ki magad elé, el is éred, most is így lesz.

Szűz

Egészen lefagyhatsz, ha ezt a hétvégét a jövő miatti aggódással töltöd. Tény, hogy sok helyről jönnek rémhírek. De remek esélyed van arra, hogy az optimizmusodat felerősítsd. Pozitív gondolkodással pedig a vágyott dolgokat vonzod be, és távol tartod a rosszat, ezt ne feledd!



Mérleg

Kardinális kérdésekben ne vasárnap dönts! A Rák Hold sértődést és konfliktust mutat. Nem csak te sértődhetsz meg, hanem a másik is. És ebből tuti, hogy nem jöttök ki jól. Okosabb, ha a tisztázást elnapolod. Inkább igyekezz mosolyogni! Ez jó hatással lesz minden érintettre.



Skorpió

Nagyon népszerű vagy, de ezen ne is csodálkozzunk. Nagyon erős a kisugárzásod, és minden helyzetet azonnal átlátsz. Ennek persze az a hátránya, hogy mindenki téged szeretne a közelében tudni. Fogalmad sincs, kinek mondj nemet, hiszen senkit sem akarsz megbántani. De nem szakadhatsz szét. Szóval valakire nem lesz időd. Neki ígéred meg, hogy egy másik hétvégén közös programot fogtok csinálni!



Nyilas

Ha van párod, akkor ő, ha nincs, akkor egy számodra fontos személy ki akar sajátítani ezen a hétvégén. Minden figyelmedet leköti. Ez egy idő után idegesítővé válhat. Mielőtt felháborodsz, szólj neki, hogy más dolgod is van! Így megelőzheted a vitát. Meg fogja érteni, hidd el. Egyszerűen csak nagyon szeret.



Bak

Azon vagy, hogy utolérd magad. Miközben pontosan tudod, hogy egy hét alatt feltorlódott elmaradást nem lehet két nap alatt behozni. Szóval válogass! Úgy, hogy jusson időd pihenésre, töltődésre! Máskülönben borítékolható a lebetegedés. Az nem működik, hogy nem veszel tudomást a testi-lelki pihenési igényedről.



Vízöntő

Szombaton olyan nagyszerű bolygóállások lesznek az égen, amelyek kicsábítanak a természetbe. Igaz, hogy hűvösebb van, és az eső is bármikor eleredhet. De nem vagy cukorból. Menj csak, még ha bőrig ázol is, mert szükséged van a szabadság levegőjére! Vasárnap a családod nagyon vár. Velük is kellene időt töltened…



Halak

Az égi folyamatok garantálják, hogy szombaton nem lesz könnyű megtalálni a közös hangot a környezeteddel. Semmiképp se bosszankodj emiatt! Már csak azért se, mert vasárnap fordul egy nagyot ez az egész, és minden kitűnően sikerülhet, a konfliktusok elsimulnak, és lelkiekben kiderül feletted az ég.