Fontos változásokat hoz a szeptember: lesz, akinek újraindul az élete

Az idei szeptember igazán más lesz, mint a nyár volt: fontos változásokat, szerencsés fordulatokat jeleznek a bolygók az astronet.hu előrejelzése szerint.

Jó tudni, a Szűz energiái az elemzésre, életfolyamataink finomhangolására összpontosulnak, de a kapcsolatok is kiemelt szerephez jutnak, mivel a Merkúr a Mérlegben retrográdba fordul szeptember 9-én. Éppen ezért nagyszerű lehetőségeket tartogat a hónap a harmónia megtalálására.

Amennyiben csak elment felettünk a nyár, és kevésbé volt arra lehetőségünk, hogy kézben tartsuk a dolgokat, akkor most kiváló alkalom nyílik arra, hogy kiegyensúlyozottá válunk test és lélek szintjén is. Most ügyesen meghúzhatjuk a határainkat, és jóval egészségesebben kapcsolódunk másokhoz.

Az őszi nap-éj egyenlőség szeptember 22-én érkezik: ekkor a Szűz-szezon összes tanulságát kamatoztatnunk kell, hogy valódi egyensúlyt teremtsünk önmagunkban és a környezetünkben. A Nap pedig már belép majd a Mérlegbe, ami még inkább a harmónia kérdését helyezi fókuszba. Szeptember 25-én pedig egy nagyon szerencsés újholddal zárjuk a hónapot: ekkor új periódust kezdhetünk sok területen.

Lássuk, mit tartogat a szeptemberi horoszkóp a csillagjegyek számára!

Kos

Erős benned a törekvés, hogy az életed minden területe jobban működjön. Nagy elszántságod, kitartásod most a Szűz alaposságával ötvöződik. Amikor a Merkúr hátrálni kezd, érhetnek ugyan bosszúságok, de lehetővé válik az is, hogy végbemenjen a terveidben a „finomhangolás”, és sokkal megalapozottabbá váljanak a törekvéseid. A kapcsolataidat is felülbírálod. Most nagyon objektíven tudod mérlegelni, vajon minden viszonyodban működik-e a kölcsönösség. Szeptember 25-én újhold lesz, ami megkoronázza számodra ezt a periódust.

Bika

Az elmúlt időszak nagyon mozgalmas volt, és túl sok változással kellett szembenézned. Most végre egy kicsit fellélegezhetsz, a Szűz energiái nagyon is rezonálnak veled. Kreativitásod kiemelt lesz ebben a hónapban, és akár egy régi projektet is újrakezdhetsz. Szeptember 9-től a hátráló Merkúr téged is az életed újragondolására késztet. Próbálj meg pihenni és kikapcsolódni is ebben az időszakban, mert szeptember 22-től nagyon elfoglalt leszel – de persze sikeres is, és a pénzügyeid is fellendülnek. Magánéletben és munkában is szerencsét hoz neked a szeptember!

Ikrek

Szeptember 10-e körül végére érsz egy nagy feladatnak. Ebben a hónapban különösen igaz lesz, hogy az otthon az, ahol a szíved van, és most sok időt tölthetsz a szeretteiddel. Átalakuláson, átalakításon is áteshetnek a dolgok benned és körülötted… Szeptember 9-e és 23-a között felbukkanhat az életedben egy volt szerelmed – ne felejtsd el, hogy nem véletlenül váltak szét anno az útjaitok, de ha úgy érzed, már nem állnak fenn a szakítás okai, akár újra is kezdhetitek.

Rák

A kommunikáció kiemelt szerepet kap szeptemberben. Ha szeptember 9-e és 22-e között valamit halasztanod kell, vagy újra átgondolni, azt tekintsd álruhás áldásnak. Amint a Nap szeptember 22-én belép a Mérleg jegyébe, több időd lesz az otthonodra és a családra koncentrálni. Életednek ez a területe is megújuláson megy keresztül, és nehéz beszélgetésekre és változásokra lehet szükség. Használd ki a szeptember 25-i újhold szerencsés hatását, hogy egészségesebb és jobb kapcsolatokat építs azokkal, akiket a legjobban szeretsz.

Oroszlán

Az elmúlt, szenvedélyes időszak után most egy kissé hűvösebb szelek érkeznek az életedbe. Sok változás zajlott le benned, személyes preferenciáid megváltoztak, és ez a hónap lehetővé teszi, hogy integráld magadban az összes bekövetkezett változást. A Merkúr visszafelé halad szeptember 23. és október 2. között, ami tökéletes lehetőséget kínál neked arra, hogy objektíven átnézd, átszervezd a pénzügyeidet: mire költesz, miből tudnál visszavenni, hogyan juthatsz nagyobb jövedelemhez. A nagy akciókkal azonban várj október 7-ig! A szerelemben a kapcsolatok stabilizálásának ideje ez. Most erősebbé válnak köztetek a kötelékek.

Szűz

Sorsformáló átalakuláson mész keresztül. A Merkúr, az uralkodó bolygód feltárja azokat a kapcsolatokat, amelyek már nem rezonálnak veled, és megmutatja, ki azok, akik viszont hűségesen követnek utadon. Főként szeptember 9. és 22. között érkeznek fontos tanulságok ezzel kapcsolatban. Szerencsére a Vénusz a jegyedben szeptember 5. és szeptember 28. között izgalmas és nagyon is hozzád illő embereket vonz be számodra.

A Szűz hava segít abban, hogy egyensúlyba kerüljön az életünk Fotó: Shutterstock

Mérleg

Nagyon fontos időszak veszi kezdetét az életedben. A Merkúr retrográd szakasza a te jegyedben kezdődik, és arra kér, hogy változtass a körülötted lévő világgal való kapcsolattartáson. Használd a szeptember 10-i telihold erejét, ekkor egészen megújulhatsz, és végre megmutathatod hatalmas belső erődet. Az energia a hónap végén is neked kedvez, amikor a Nap és a Vénusz belép a jegyedbe, szeptember 22-én és szeptember 25-én. Ez az, amikor elkezded megtapasztalni a korábbi átalakulásod hatásait.

Skorpió

Érdekes hónap lesz ez az életedben! Az események sodrásában néha szükségét is érzed majd egy kis visszavonulásnak. Ugyanis sokat forgolódsz majd emberek között, és bizony lesz néhány konfliktusod is a főnökeiddel. Szerencsére a Mérleg-energiák segítenek rendezni ezeket. Az igazi változások mégis nem kívüled, hanem benned zajlanak. Hatalmas átalakuláson mentél keresztül, és ennek végére érsz a szeptember 25-ei, nagyon szerencsés újholddal.

Nyilas

A Szűz Nap szeptember 22-ig sikereket jelez a munkádban. A Merkúr retrográdja arra késztet, hogy átgondold a kapcsolataidat azokkal a személyekkel, akikkel együtt dolgozol. Készülj fel arra, hogy bizonyos életcélok, tervek és emberek fel- vagy eltűnnek az életedben. Szerencsére az univerzum mindent kiegyenlít, és energiát fog hozni, mire megérkezik a szeptember 25-i újhold. Új kezdetek a láthatáron!

Bak

Most a távlati célok kötik le a figyelmedet. Szeptember 9-től, a Merkúr visszafelé kezd haladni, átmeneti akadályokkal kell számolnod. Tekintsd ezt afféle kényszerpihenőnek, és próbáld erőidet a magánéletre fókuszálni, ahol örömteli események várhatóak. Amint a Nap szeptember 22-én belép a Mérlegbe, a dolgok kezdenek formát ölteni, és minden késés, késlekedés értelmet nyer.

Vízöntő

Az augusztus intenzív volt, ezért örülsz, hogy a szeptember sokkal könnyedebb lesz számodra. Mindkét uralkodó bolygód, a Szaturnusz és az Uránusz is retrográd, ami lassabb élettempót hoz neked. A pénzügyekben fejlemény szeptember 25-i teliholdkor érkezhetnek. Ha valami fontosat kell eldöntened, várj pár napot, amíg eloszlik a köd, mert lehet, hogy még nem vagy minden részlet birtokában. Ha van párod, igazán közel kerültök egymáshoz szeptember 5. és szeptember 28. között. Igazán szerencsés vagy!

Halak

Szeptemberben számodra a kapcsolatok állnak a középpontban. A munkakapcsolatokban és a szerelemben is megtalálod az egyensúlyt, a harmóniát. Szeptember 23. és október 2. között a Merkúr visszafelé halad, és arra késztet, hogy ügyesen meghúzd a határaidat anélkül, hogy megbántanád a másikat. A szeptember 10-i teliholddal elérkezik számodra a csúcspont, ami kellemes meglepetéseket és egy mély átalakulás végét hozza el. Amint a Nap belép a Mérlegbe, megkezdődik egy komoly önvizsgálat, amikor a spirituális érdeklődésed hasznosnak bizonyulhat.