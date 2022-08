Folyékony csodaszer: Így készítsd el a varázslatos rózsavizet

A közösségi média egyik kedvence, Armen Adamjan rendszeresen oszt meg profi tippeket az újrahasznosítás témakörében, de más, hétköznapi praktikákat is mutat, amelyekkel sok fejfájástól szabadítja meg nézőit – szó szerint. A férfi gyakran készít otthoni csodaszereket, amelyekkel az egészségünket, és a szépségünket is ápolhatjuk. Ide tartozik egyik friss videója is, amelyben rózsavizet készít.

Nem fogod elhinni, mit készíthetsz a rózsákból!

– kezdi rövid videójában Adamjan, aki rögtön be is mutatja a receptet.

Amikre szükséged lesz: rózsaszirom, szűrő, lábas fedővel, kisebb üvegtálka.

Így csináld:

Óvatosan öblítsd le a rózsaszirmokat, csepegtesd le egy szűrőben. Fogj egy lábast, tegyél a közepébe egy kisebb üvegtálkát, ami köré be is pakolhatod a szirmokat. Önts annyi vizet a lábasba, hogy éppen ellepje a szirmokat. Forrás után vedd lejjebb a lángot, majd egy fejjel lefelé fordított fedővel fedd le. A fedő tetejére rakj néhány szem jeget. Körülbelül 30 perc elteltével vedd le a fedőt, majd óvatosan vedd ki a tálkát, amibe már a páralecsapódásnak köszönhetően összegyűlt a rózsavíz.

A rózsavíz

Adamjan úgy fogalmaz: ezzel egy olyan folyékony csodaszert kaptunk, amivel fertőzéseket kezelhetünk, hidratálhatjuk a bőrünket, enyhíthetjük az ekcémát, gyógyíthajtuk a sebeket, halványíthatjuk a ráncokat, ráadásul az elalvást is elősegíthetjük, és a kínzó migrént is elmulaszthatjuk.

Alkalmazása kétféleképpen is lehetséges. Külsőleg: szórófejes palackba töltve, illetve belsőleg: fél deciliternyi mennyiséget naponta egyszer fogyasztva.