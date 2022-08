3 csillagjegy, akik nagy valószínűséggel összetörik a szíved

Akár tinédzserként, akár pedig érett felnőttként éljük meg a szerelmi bánatot, egy biztos: kegyetlenül tud fájni. Nem eszel, nem alszol, és úgy érzed, hogy már sosem lesz képes rá senki, hogy mosolyt csaljon az arcodra. Profi asztrológusok szerint a szomorú jelenség megelőzhető, ráadásul elég hozzá megfigyelni a kiszemelted csillagjegyét. Mutatjuk a csillagjegyeket, akik nagy valószínűséggel összetörik a szíved.

Ikrek

Az Ikrek a kettősség jelképe, határozatlansága egyedülálló a többi csillagjegy között. Folyamatosan keresi az új tapasztalatokat, szereti a változatosságot, és a folyamatos stimulációt. Az Ikrek ráadásul rendkívül kíváncsi és könnyen felkelti az érdeklődését egy-egy új ismerős. Ezen jellemzők összessége miatt a csillagjegy szülötte gyakran és hirtelen képes váltogatni partnereit, miközben mindről azt gondolhatja, hogy ő az igazi – amivel a másikban is ugyanezt az érzést kelti. De az Ikrek nem gondolkodik sokáig: ha lépni akar, lépni fog még akkor is, ha azzal párjának elképesztő fájdalmat okoz.

Halak

Az egyik legromantikusabbként is ismert Halak őrülten és mélyen képes szeretni kedvesét, mindazonáltal épp romantikus személyisége miatt a párja is őrülten beleszerethet. Ezért is fáj annyira az elválás, ha sor kerül rá. Az érzéki Halak folyamatosan vágyik a szerelemre, kapcsolatfüggősége miatt mindig van mellette valaki. Ha azonban úgy érzi, már nem lángol a tűz és ideje továbbállni, gyáva módon megkerüli a forró kását és a vele való szakítás elképzelhetetlenül fájdalmas tud lenni.

Kos

A Kost a tüzes Mars uralja, ami kiterjed az érzelmi és a testi vágyaira is. A folyton az izgalmat és a kihívásokat kereső csillagjegy a legdrámaibb mind közül, ezért esetében sokkal izgalmasabb az út, amelyen végigmegy, amíg párját megszerzi, mint az időszak, amit egy párként tölthetnek. Egy monoton, kiszámítható kapcsolat egyenesen taszítja a Kost, és ha újra fellángol benne a kalandvágy, gondolkodás nélkül elindul. Az pedig egyáltalán nem érdekli, hogy otthon várja, mi több, szerelmes belé valaki.