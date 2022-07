Álmaid mondják meg, mit hoz a jövő: Eláruljuk, mit jelent, ha villámlással vagy napsütéssel álmodsz

Szivárvány: Nagyszerű élmények várnak rád

Szivárvány akkor keletkezik, amikor az esőcseppeken a fény prizmaszerűen megtörik rajtuk. Lehet, hogy épp most éltél át egy nehéz időszakon, de már reménnyel tekintesz a jövőben. Ne törődj azzal, hogy még sokat kell küzdened a boldogságért, a szivárvány arra figyelmeztet: a cél, maga az út!

Tornádó: Ne problémázz!

A tornádó, ha még a való életben szerencsére sosem tapasztaltad meg, akkor is azt jelképezi, hogy rettegsz attól, hogy vannak olyan események az életedben, amelyek tőled függetlenül történnek. Kérdezd meg magadtól, tudnál-e tenni valamit abban a helyzetben, ami miatt aggódsz. Ha a válaszod az, hogy nem, akkor igyekezz a hozzáállásodat megváltoztatni: meditálj, esetleg keress fele egy szakembert, aki segít más megvilágításba helyezni a dolgokat.

Eső: Hagyd, hadd hulljon!

Az álomban az eső bánatot jelképez, vagy arra utal, hogy nagyon szeretnéd végre jól kisírni magad. A jó hír, hogy akárcsak az eső megtisztítja a levegőt, egy kiadós sírás is megnyugtat. Az eső egyébként is egy erős, női energiát hordoz, amely feltölt kreatív energiákkal. Hagyd hát, hadd hulljanak a könnyeid, sokkal jobban fogod érezni magad utána és képes leszel szembeszállni bármilyen problémával is küzdesz.

Napsütés: Jó úton haladsz!

A jó időt a boldogsággal azonosítjuk, így bízhatsz abban, hogy ha az álmodban süt a nap, akkor a való életedben is rendben mennek a dolgok. A napsütés továbbá optimizmust, vitalitást, erőt és spirituális szempontból növekedést jelent. Tehát az üzenet világos: jó úton haladsz!

Villámlás: Cselekedj!

Amikor álmodsz, az agyad szimbólumokat jelenít meg, így könnyebben értelmezheted őket. A villámcsapás pedig egy kreatív gondolat megjelenését jelképezi, egy ötletét, ami ha jól belegondolsz, nem hagy nyugodni egy ideje. Cselekedj most és meglátod érdemes volt hallgatnod a megérzéseidre!

Hóesés vagy fagy: Várd a tavaszt!

Ha fagyos az időjárás az álmodban, az arra utalhat, hogy az életed megrekedt kissé, lelassultak az események, illetve valakivel kissé eltávolodtatok egymástól. Idézd vissza a részleteket és megtudod, kire vagy mire utal az álmod. Bármi legyen is az, a képek abban segítenek, hogy tudd, milyen nehézségeken kell átverekedned magadban ahhoz, hogy végre elérkezzen a tavasz!