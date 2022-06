Feltáratlan titkok a majáktól: kiderül, miért születtél a Földre

Mindig is tudni akartad, miért születtél igazából a Földre? Érezted már, hogy különleges célod van? Az ősi maják 13 különböző állatövi jegyet különböztettek meg, amik július 26-tól július 24-ig terjedtek. Július 25-e időn kívüli nap volt számukra, így aki ekkor született, minden jegy legjobb tulajdonságát birtokolhatta.

A maja horoszkópod most választ adhat a kérdéseidre!

Denevér (július 26. – augusztus 22.)

A denevérek nagyon erős karakterek, ami már egészen fiatal korukban megmutatkozik, például abban, hogy jócskán van önbizalmuk. Kiválóan alkalmasak vezető pozíciók betöltésére, mivel jó problémamegoldó képességgel rendelkeznek. Mindig olyan munkakört töltenek be, ami nagy felelősséggel jár; magas rangú politikusoknak, cégvezetőknek segítenek, főként gazdasági feladatokban. A párkapcsolataiban liberális jellem a denevér, erős védelmezője a családnak és az otthonnak.

Küldetésed

A képességed, hogy az embereket mindenkinél jobban tudod terelni, vezetni, irányítani, mint egy okos próféta, a küldetésed kulcsa: próbálj meg minél jobban hatni másokra a jövőben, próbálj egy cél, egy irány felé terelni egy csoportot és ne add fel akkor sem, ha nehézségekbe ütközöl. Számítanak rád!

Skorpió (augusztus 23. – szeptember 19.)

Nagyon fontosak számodra a hagyományok, a tradíciók és hihetetlenül kötődsz ahhoz a helyhez, ahol születtél, vagy ahhoz, amit az otthonodnak érzel. Azt tetteted, hogy megvan benned a mentális nagyság, hogy minden témában otthonosan mozogj, pedig ez csak egy páncél a támadások ellen: sok a bizonytalanság benned. Az ügyvéd, a titkárnő és az asszisztens munkája való a leginkább neked; a párkapcsolatokban kissé birtokló és féltékeny vagy, nem igazán tudsz felülkerekedni azokon a sérelmeken, amiket a szeretteid okozhatnak neked.

Küldetésed

Azért születtél a Földre, hogy a saját példádon megtanítsd másoknak, hogyan kell levetkőzni a kemény, külső, védekezésül szolgáló páncélt, hogyan kell felülemelkedni a sérelmeken, hogyan kell ellazulni és megnyílni. Légy bátor és lépj rá a szükséges útra!

Szarvas (szeptember 20. – október 17.)

Ha szarvas vagy, akkor te születtél a legnagyobb szívvel a maja horoszkóp szerint – és itt nem a méretére gondolunk, hanem arra, hogy borzasztó mélyen érzel. Nagyon tudsz szeretni, imádod a harmóniát és a békét. Talán ez az oka annak, hogy a művészi munkák állnak hozzád a legközelebb: kiváló festő, szobrász vagy rajztanár lenne belőled. Romantikus és gyengéd szerető vagy, ha egyszer szerelembe esel, akkor képes vagy elhinni, hogy megtaláltad az igazit. Az érzékenységed azért néha túlzó, úgyhogy ezen dolgoznod kell még.

Küldetésed

A küldetésed ezen a bolygón az, hogy a szeretet erejét hirdesd az emberek között, és minél többeket meggyőzz arról, hogy a kedvesség, a bizalom és a hit nem idejétmúlt, hanem a legértékesebb tulajdonságok közé tartoznak.

Bagoly (október 18. – november 14.)

A baglyok nagyon intuitív és társaságkedvelő emberek, akik legalább annyira szeretnek a középpontban lenni, mint amennyire szeretnek a spirituális témákban elmerülni, és belülre, a lelki dolgokra koncentrálni. Időről-időre elvarázsol az ezotéria különös világa, ráadásul szimpatizálsz az alternatív gyógyászattal is. Imádsz a természetben lenni, hatalmas sétákat tenni a fák lombjai alatt és gondolkodni. Remek farmer, biológus vagy asztrológus lenne belőled. Akit szeretsz, amellett a végsőkig kiállsz és nagy pártolója vagy a házasságnak.

Küldetésed

A bagoly azért született erre a világra, hogy a természet erejét és szükségességét hirdesse, és rávezesse az embereket, hogy abban is bízzanak, amire nem mindig van kézzelfogható magyarázat. A spiritualitás katonájaként nagy feladat sikere áll vagy bukik rajtad: vigyázz, hogy ne veszítsd el a hited!

Az ősi maják 13 csillagjegyet jegyeztek Fotó: Pixabay

Páva (november 15. – december 12.)

A páva hiú, igényes önmagára, és nagyon fontosak számára a külsőségek. Ha te is páva vagy, akkor semmi gondod nincs azzal, ha ki kell állnod az emberek elé és előadást kell tartanod, esetleg táncolnod, énekelned, szórakoztatnod kell. Pontosan tudod, hogyan kell megragadnod a közönséged figyelmét. Szeretsz szeretni és szeretve lenni, mert érzed, hogy emiatt fontos vagy. A szerénységet hírből sem ismered, a bizonytalanságot és a félelmet sem, ám néha nem árt, ha kicsit visszafogottabban viselkedsz.

Küldetésed

Mivel a pávák nagyon értenek ahhoz, hogyan „tálalják” magukat, céljuk lehet a bátorság, az egészséges önbizalom terjesztése, az emberek ösztönzése. Soha ne hagyd, hogy a kelleténél jobban visszafogjanak, mert minden társaságba kell egy olyan valaki, aki képes játékos módon megragadni a többiek figyelmét.

Gyík (december 13. – január 9.)

A gyíkoknak megvan az az előnyös tulajdonságuk, hogy bármilyen körülményhez és környezethez képesek alkalmazkodni, és az élet minden területén képesek megbízhatónak és rendezettnek maradni. Az orvosi pálya kifejezetten neked való, de akár könyvtárosnak is elmehetsz, nagyon tetszene a szakma – illene a gondolkodásmódodhoz és a viselkedésedhez! Mind a munkádban, mind pedig a magánéletben visszafogott, szolid személyiség vagy, nehezen nyílsz meg, kell egy kis idő, amíg feloldódsz.

Küldetésed

A küldetésed, hogy megnyílj mások előtt és megismertesd a környezeted azzal a stabilitással és alkalmazkodóképességgel, ami neked is van. Mindkettő nagy hasznára lenne az embereknek, hiszen egy ilyen változó, nehezen kezelhető világban nem ritka az, hogy valaki nem tudja, hogyan álljon meg szilárdan a lábán.

Majom (január 10. – február 6.)

A majmok a legszórakoztatóbbak a maja horoszkóp jegyei közül, jó humoruk van, bármilyen tréfában benne vannak, még a kicsit elvetemültebbekben is. Ha te is majom vagy, akkor tudod, hogy spontán és laza ember vagy, aki nem szereti, ha minden előre le van fixálva, meg van tervezve, inkább a váratlan, meglepő helyzetek vonzóak számára. Lojális vagy, de hamar elunod magad, úgyhogy a partnerednek fel kell kötnie a gatyáját, ha fent akarja tartani az érdeklődésedet.

Küldetésed

A küldetésed nagyon egyszerű: szórakoztatni az embereket, terjeszteni a vidámságot, a jókedvet. Nem könnyű egy ilyen szomorú, depressziós világban, de nagyon szép küldetés, hiszen a nevetés sokszor mindenféle gyógyszernél hatásosabbnak bizonyul!

Sólyom (február 7. – március 6.)

Éles szemük és erős igazságérzetük van a sólymoknak, akik határozottak és megbízhatóak. Szeretik a szabadságot, hűek és ragaszkodóak, mindemellett pedig elkötelezettek is – igazi tartóoszlopai bármilyen közösségnek. Őszinteségük, egyenességük és az erkölcsök betartásához való ragaszkodásuk miatt olyan megbízható emberek, akikre bármikor lehet támaszkodni, és akiktől bármikor lehet segítséget kérni.

Küldetésed

Küldetésed a hazugság, a csúsztatás elleni küzdelem, a szilárd erkölcsök védelme, és a háttérből való irányítás, manipulálás megszüntetése. Igyekezz, hogy olyan pozícióba kerülj, ahonnan példát mutathatsz másoknak azzal, hogy milyen tiszteletre méltóan állsz a különböző helyzetekhez.

Jaguár (március 7. – április 3.)

A legtüzesebb és legszenvedélyesebb jegyről van szó, ráadásul a maják szerint a jaguárokat tisztelik és segítik a legjobban az istenek. Szeretik a kihívásokat, mindig új kalandok után néznek, amikben kipróbálhatják a képességeiket. A győzelem fontos, de nem létkérdés számukra – ettől függetlenül örömmel fogadják a pozitív visszajelzéseket. Ha szerelembe esnek, minden energiájukkal a párkapcsolatukra koncentrálnak, maximális lángon égnek. Sajnos azonban nem túl hűségesek, mivel vadász természetüket nem tudják megtagadni.

Küldetésed

Szenvedélyed és tüzes természeted arra kötelez, hogy jó ügyek mellé állj, olyan ügyek mellé, amik támogatást igényelnek. Ha felrázod a csapatot, biztosan sikerre viszed őket!

Kutya (április 4. – május 1.)

A kutyák nagyon összeszedett személyiségek, akik, ha szeretnek valakit, képesek nekik bármit megadni. Teljes mellszélességgel harcolnak az emberi jogokért, és védelmezik azokat, akiket valamiért elnyomnak és akiknek nincs meg mindenük. Képesek iszonyatosan keményen dolgozni, és minden olyan szakmában az élen állnak, ahol mások támogatására van szükség. Igazi testőrök ők, akik minden olyan embernek gondját viselik, akiket szeretnek és akiket közel éreznek magukhoz.

Küldetésed

Azért születtél erre a világra, hogy védelmezd az embereket. Hogy elkapd őket, ha elesnek, hogy segíts nekik, ha elkeseredtek, hogy gondoskodj róluk, amikor nekik erre már nincs erejük. Testi-lelki támasznak kell lenned és tudnod kell, kinek mikor van szüksége rád.

Kígyó (május 2. – május 29.)

A kígyók szeretik az életet a maga teljességében megélni, imádják a luxust, a bujaságot, a korlátlanságot és mindig arra törekszenek, hogy mindenük meglegyen. Ha te is kígyó vagy, akkor szereted a társaságot, a jó hangulatú beszélgetéseket, a minden jóval megrakott asztalokat - ezeknek az információknak a tükrében kicsit furcsa lehet, hogy az egyedüllétet is igényled, amikor csak a magad lelkével kell törődnöd és békében lehetsz. Érdekes és megszállott személyiség vagy, ha érdekel egy téma, akkor képes vagy napokig, hetekig azzal foglalkozni. Az emberekkel kapcsolatban ugyanez a helyet: aki megnyerte a figyelmed, azt nem hagyod egykönnyen veszni. Van egy kissé hisztis, idegesítő éned is, amikor minden apróságon képes vagy felkapni a vizet; így a párkapcsolatokban te vagy a nehezebben kezelhető fél. Emiatt sokkal nehezebben találsz magadnak partnert, mint mások.

Küldetésed

Az az életfeladatod, hogy kiegyensúlyozd a mindennapjaidban a dőzsölést és a visszafogottságot, és ezáltal másoknak is meg tudd mutatni, milyen hatással van egy ilyen változás az életvitelre. Az arany középút megtalálása a legfontosabb – ezt kell hirdetned.

Nyúl (május 30. – június 26.)

A nyulak kicsit ideges természetűen, ugyanakkor nagyon szerethetőek, hiszen tele vannak vidámsággal és jóindulattal. Szeretnek sokat beszélni és semmi gondjuk nincsen az érzelmeik kifejezésével. Hajlamosak romanticizálni, idealizálni a helyzeteket és az embereket és mindenük az álmodozás, így gyakran csalódnak, hiszen nem azt kapják, amit vártak. Bár viszonylag sok pénzt képesek felhalmozni, néha rájuk jön az „ötperc” és olyan dolgokra verik el, amikre nincs is igazán szükségük.

Küldetésed

Tanítanivaló, amilyen nyíltan kifejezed az érzéseidet, ezt soha ne felejtsd el! Küldetésed, hogy minél több mindenkinek megmutasd, hogy az őszinte érzelemkifejezésnél – bizonyos határokat betartva – nincsen szebb dolog.

Teknős (június 27. – július 25.)

A teknősök számára az a legcsodálatosabb, ha otthon lehetnek, a családjuk és a barátaik körében, és szeretet adhatnak nekik és kaphatnak tőlük. Teknős vagy? Akkor bizonyára nagyon keményen szoktál dolgozni, minden feladatot komolyan veszel, amit rád bíznak. Türelmes, lojális, ugyanakkor kicsit visszahúzódó és érzékeny személyiség vagy, nehéz a páncélodat „feltörni”. Nagyon tudnsz szeretni, de nehezen fejezed ki magad; olyan partnert kell tehát választanod, aki tisztában van vele, hogy nem azért nem mondod, hogy szeretlek, mert nem úgy van, hanem azért, mert nagyon félénk vagy. Jó hallgatónak bizonyultál eddig, remekül megőrzöd a rád bízott titkokat, és sok embernek könnyítesz a lelkén.

Küldetésed

A küldetésed, hogy lelkileg segítsd az embereket, hogy meghallgasd őket és tanácsolj nekik, hogy éreztesd, igenis számítanak. Sokat, nagyon sokat. Nem is gondolnád, mennyi ember szorul rá ilyen társaságra, mint amilyen te vagy!