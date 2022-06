Így védd magadat, a káros sugarak téged sem kímélnek

Bár az időjárás változó, a héten már berobban a kánikula, és néhol akár 40 fokot is mérhetünk. Így fontos hangsúlyozni, hogy a bőrünk védelme fokozottan fontos ilyenkor. A napfénynek rengeteg jótékony hatása van, mint például a D-vitamin, ami jót tesz a csontoknak, vagy a szerotonin, ami egy szuper jókedv löket. A jó idő közeledtével sok adják a fejüket napozásra. Azonban a napsugárzásnak lehetnek kellemetlen mellékhatásai is. Fontos, hogy mindig legyünk felkészültek és elővigyázatosak, mert a leégés mellett akár súlyosabb következményei is lehetnek egy kellemes strandolásnak.

A bőr barnaságáról és a leégésről is az UVB sugarak gondoskodnak, amelyek hatására D-vitamin termelődik a bőrben, de sajnos szintén hozzájárulnak a bőrrák kifejlődéséhez. Ezért is elengedhetetlen, hogy védjük bőrünket a napsugaraktól, hiszen a leégés mellett, a rácok, pigmentfoltok megjelenhetnek a bőrünkön.

Ismered az UVA és az UVB sugarak jelentőségét?

A nap sugarai különböző módokon károsítják a bőrt. Az UVB felelős a szinte azonnal látható jelekért, tehát a vörös, hámló bőrrel járó, fájdalmas napégésért. AZ UVA sugarak hosszabb távon fejtik ki hatásukat, és leginkább a bőr korai öregedését és ráncokat okoznak. Válassz olyan fényvédőt, amely védelmet nyújt mindkét problémára.

Fotó: Mate Krisztian

Mikor a legerősebb az UV sugárzás?

A napsugarai délelőtt 10 és délután 2 között a legerősebbek, így érdemes ilyenkor kerülni a természetben való tartózkodást. A sugarak erősségét emellett az is növeli, ha víz vagy hó közelben vagy, fényvisszaverő felületük miatt.

Ne dőlj be a reklámoknak!

„Az SPF 60 kétszer olyan erős, mint az SPF30” Téves! A magas faktorszámmal ellátott termékek hamis biztonságot nyújthatnak, ugyanis a védelem nem duplázódik meg az SPF duplázásával.

Ezt jelenti a faktorszám:

Az SPF 15 az UVB sugarak 93%-át szűri ki

Az SPF 30 az UVB sugarak 97%-át szűri ki

Az SPF 50 az UVB sugarak 98%-át szűri ki