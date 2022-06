Van, akinek a pihenés, másnak a csillogás jut nyáron – Horoszkóp az év második felére

A zodiákus megmutatja, hogy alakul az év második fele a csillagjegyek számára. Erre számíts a 2022 júliusától a horoszkópod szerint.

Kos – Izgalommal telve

Az idei nyáron kihasználod a lehetőségeket és nem félsz belevágni új dolgokba. Ez lehet egy merész, vagány frizura, vagy ejtőernyőzés, a lényeg, hogy most semmire nem fogsz nemet mondani. Ősszel kicsit lecseng a kalandvágy, de még akkor is elég bevállalós leszel.

Bika – Békés nyugalomban

A nyarad azzal fog elmenni, hogy megpróbálod visszaállítania harmóniát az életedben, ami most egy kicsit letért a pályájáról. Őszre ez sikerülni is fog és rátalálsz az tökéletes egyensúlyra a munka, a pihenés és a szórakozás között.

Ikrek – Vad szabadsággal

Az óvatosságot nyáron sutba dobod és végre megengeded magadnak, hogy felhőtlenül jól érezd magad és élvezd az életet. Ez az energiád őszre is kitart és a környezeted is arra fogod inspirálni, hogy engedjék el magukat.

Rák – Lelkiismeretesen, kötelességtudóan

Törődő személyiséged nyáron is előjön, a családod, a barátaid és még a kollégáid is számítani fognak rád akár tanáccsal látod el őket, akár csak meghallgatod a gondjaikat. Kedves tőled, hogy így számíthatnak rád, de ügyelj arra, hogy ősszel azért magadra is fordíts figyelmet.

Oroszlán – Fényesen ragyogva

A körülmények ellenére a te nyarad tele lesz napfénnyel és csillogással. Lehet, hogy nem a tengerparton, csak a Balaton vagy egy medence mellett, de ragyogni fogsz, mint a víztükör. Ez a pozitív rezgés ősszel is kitart, mert belőled jön.

Szűz – Tetterősen, ambícióval telve

Meglehetősen aktív nyarad lesz, minden lehetőséget megragadsz arra, hogy kimozdulj és jól érezd magad. Ehhez nem is kell feltétlenül elutaznod, itthon is lehetnek klassz terveid. Ebből a pozitivitásból próbálj meg átmenteni egy kicsit az őszi, borongós napokra is.

Mérleg – Lenyűgözve

Tudod magadról, hogy kellemes személyiséged általában leveszi a környezeted a lábáról, de ezen a nyáron tényleg mindenki a kezedből fog enni. Erős leszel és magabiztos, ez pedig vonzani fogja köréd az embereket. Élvezd ki a napos időszakot, maradj bizakodó és az ősz is sikeres lesz majd.

Skorpió – Kifejezően

Ezen a nyáron értékes leckékkel gazdagodsz és végre eljön az idő, hogy megtanulod, hogyan fejezd ki az érzéseidet. Sok változás van kilátásban az év második felében, ezért különösen fontos, hogy megértsd és meg is éld az érzelmeket ahelyett, hogy misztikus személyiséged mögé rejtenéd őket.

Nyilas – Rejtélyes

Az idei nyarad olyan lesz, mintha egy szempillantás alatt elröppent volna, mire feleszmélsz, már itt lesz az ősz. Ennek ellenére nem fogsz elcsüggedni, hanem felveszed az események ritmusát és megpróbálod kihozni a maximumot az év hátralevő részéből.

Bak – Erőtől duzzadó

Ez a nyár tökéletes alkalom lesz arra, hogy a következő célodra, előléptetésedre vagy projektedre összpontosíts, amit már egy ideje dédelgetsz magadban. Őszre beérhet kemény munkád gyümölcse, ha a meleg hónapok alatt is rajta tartod a szemed a célon.

Vízöntő – Filozofikus, elmélyült

Nyáron lehetnek furcsa gondolataid, mikor szinte az egész világot megkérdőjelezed magad körül. Őszre ezek a kusza érzések letisztulnak és tisztán látod majd, hogy mi a fontos és mi tesz igazán boldoggá.

Halak – Álmodozó

Az idei nyár a pihenésről, visszaemlékezésről és az élet csendes élvezetéről fog szólni. Az álmodozás időszaka ősszel véget ér majd, de a stresszes helyzetekben is erőt tudsz majd meríteni a meleg hónapok nyugodt emlékeiből.