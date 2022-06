3 csillagjegy, akinek fantasztikusan alakul a hete

Június közepe van, a dátumon kívül pedig az időjárás is arra ösztönöz, hogy a vidám nyári hangulat a szívünket is megtöltse boldogsággal. A Hold ezen a héten a Nyilasba lép, aminek hatására három csillagjegy különösen jó napokat várhat, így nekik érdemes számításba venni, hogy ez a hét fantasztikusan telik majd!

Oroszlán

(július 23. - augusztus 22.)

Nagyon jól alakulnak a dolgaid ezen a héten, főleg azért, mert kiváló hangulatban vagy, és mindannyian tudjuk, hogy amikor Oroszlán jó hangulatban van, nagy dolgok történnek, méghozzá jó dolgok. Mindig is olyan ember voltál, aki szereti megosztani, amije van, és ez a hét sem lenne tökéletes, ha nem lenne veled az összes szeretted. Társas ember vagy, és bár gyakran szereted, ha egy-egy összejövetel alkalmával a középpontban tündökölsz, ezen a héten nagyon jól érzed magad anélkül, hogy tíz másodpercenként hízelegnének és bókolnának neked. A következő napokban végre úgy érezheted, hogy béke szállt a szívedbe, és mindenkit szeretsz, sőt ez egy rendkívül szerencsés időszak kezdete is!

Szűz

(augusztus 23. - szeptember 22.)

Ezt a boldogsággal töltött hetet az teszi lehetővé, hogy úgy döntöttél, végre úgy éled a mindennapjaid, hogy nem hallgatod meg az életében élő bizonyos emberek megállás nélküli negativitását. Belefáradtál a hülyeségükbe, és ezt végre nem csak úgy mondod, cselekszel is: képes leszel mostantól kizárni a rosszmájúakat. Épp elég kéretlen tanácsot kaptál már az életben, és a Jupiter áthaladásával járó felszabadító energia miatt most végre olyan szabadságot érzel, amelyet már régen nem. Ez a felettébb boldog időszak akár szokatlannak is tűnhet, de hidd el, ha ráérzel az ízére, egyre több ilyen hétben lesz majd részed. Ügyelj rá, hogy most csakis azzal foglalkozz, ami számodra igazán fontos, és a lehető legkevesebb figyelmet fordíts a negatív energiákra.

Skorpió

(október 23. - november 21.)

Ezen a héten olyan őrült és csodálatos ötletekkel fogsz előállni, hogy egy új szenvedélyt köszönthetsz az életedben. Elképesztően erős kreatív energiáról beszélünk, és minden adott hozzá most az életedben, hogy a legjobbat hozd ki belőle. Rólad mindenki tudja, hogy mindig csak olyasmibe vágod a fejszéd, ami valami különleges érzést ad számodra, és ha ez az érzés akár csak egy kicsit is elhalványul, mindig képes vagy visszatérni hozzá. Ha félsz belevágni, gondolj bele, mi tesz igazán boldoggá, és válaszra lelsz. Ez a hét reményt hoz számodra, követni fogod az ösztöneidet, és sikeresen alkothatsz kedved szerint. Senkivel sem kell foglalkoznod, csak a saját produktumoddal – és persze majd a dicsőséggel.