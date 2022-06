Ez a csillagjegy minden apróságon képes megsértődni

A Rák jegye a Víz elemhez tartozik és a legtermékenyebb jegyek egyike. Az ekkor született személy hajlamos túlságosan elmerülni az álmok, a vágyak és a fantázia világában, ezért személyiségében a biztonság utáni vágy dominál. Az egyik legérzékenyebb állatövi jegy - írja az Astronet.

Kimértnek tűnik időnként, pedig nem az, pusztán ennek álcájával védi belső érzékenységét. Nagyszerűen tud bánni mások érzéseivel, rendkívül ügyesen manipulál másokat, és szeret is irányítani, de csak csendben, a háttérből mozgatja a szálakat, nagyfokú eleganciával. A zsarnokoskodás távol áll a természetétől.

Szereti a misztikus és mélylélektani dolgokat. A legtöbb Rák ember sokszor álmodik, és vissza is tud emlékezni az éjszaka látott képsorokra. Szüksége van a változatos életre, enélkül nem tud fejlődni a személyisége. A saját kárán tanul, azt hiszi el, amit meg is tapasztalt. A Rák-jegyű személynek mindig van érzéke a vallás és a filozófia iránt. Alapsorsa szorosan összefügg a családdal, otthonnal, ingatlannal. Ha a Hold kedvezően áll, úgy jó viszonyban van az anyjával, ha rossz helyzetben van, akkor konfliktusok lesznek ezen a területen. A Rák nő rendszerint maga is kitűnő szülő.