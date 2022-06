Ez a 3 csillagjegy őrjítően érzéki és szexi, te köztük vagy?

Némely csillagjegyet, ha belép valahová, egyszerűen nem lehet nem észre venni. Van három csillagjegy, akik olyan különleges kisugárzással rendelkeznek, hogy minden tekintet megakad rajtuk.

A Skorpió

Az igazság az, a Skorpió szinte már kicsit ijesztő is lehet. Egy hellóval is képes beléd szúrni, mert kétségtelenül nagyon szexi. Elképesztően titokzatos, és könnyen manipulál, időként félelmetes lehet. Szenvedélyes, tele van szexuális energiával. És mindezt nem csupán mutatja, ő tényleg felrobban a hálószobában. Téged sem fog parlagon hagyni, vele páratlan élményben lehet részed. Az lehet, hogy beszélgetni nem könnyű vele, de az ágyban mindenre képes.



Nyilas

Nem mondhatni róla, hogy elsősorban a flörtöléssel venne le a lábadról. A Nyilas anélkül szédít el, hogy azt valójában komolyan gondolná. Ő csak beszélget, mert azt nagyon szeret, meg persze minden kalandra is nyitott. Nem szépeket mond és udvarolgat, csak beszél és beszél, és azt veszed észre, nem tudsz neki ellenállni. Az biztos, óriási a libidója, és nagyon könnyen lázba jön. Ezzel a csillagjeggyel sok vidámságra és persze az ágyban izzadságcseppekre is számíthatsz.

Fotó: Pixabay





Mérleg

Mindig törekszik a tökéletesre, legyen szó kapcsolatról, munkáról vagy éppen külső megjelenésről. Imádja a szép, igényes és divatos dolgokat, ám inkább a alapdarabokkal hódít. Egyszerűen minden jól áll rajta, hiszen olyan nőiességet és magabiztosságot sugall, hogy, ahova belép, ott megfagy a levegő és megáll az idő. Szereti a luxust, intellektuális és kifinomult. Ha valakinek elsőre nem is szimpatikus, egy kis beszélgetés után biztosan megváltozik majd a véleménye. Kapcsolatai általában egy életre szólnak, azonban kevesen tűrik el túlzott magabiztosságát és tudatosságát. Udvarias, távolságtartó, ugyanakkor bárkinek könnyen a bizalmába férkőzik. Elérhetetlen nő, akit szinte mindenhol megbámulnak, ám a többségnek csak ennyi jut.