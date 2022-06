A hazai sztárok életét is meghatározza a horoszkóp

Korda György mindig is igazi céltudatos Bakként valósította meg terveit, Liptai Claudia pedig a televíziózás nagyasszonya, igazi díva, de hát mi más is lehetne egy Oroszlán nő?

Pataki Attila a Rák jegy szülötte, érzelmes művészember. Medvecky Ilona Halak jegyűként igazán tehetséges az érzelmi átélésben a színpadon is, bizonyára ez is segítette lenyűgöző karrierjében. A Bika jegy a kitartásáról híres, Hosszú Katinka pályafutása is ékes példája ennek, hiszen ebben az erőteljes jegyben látta meg a napvilágot.

Till Attila igazi Nyilas, a jegy jó humoráról és energetikus természetéről ismert. Bye Alex a könnyed Ikrek szülötte, aki nemcsak a zene, hanem a szavak embere is.

