5 tipp a tökéletes hálószoba kialakításához

A tökéletes hálószoba otthonunk talán egyik legmegnyugtatóbb, legintimebb és egyben legelszeparáltabb színtere, melyet kellő odafigyeléssel, apróbb változtatásokkal könnyedén saját ízlésünk szerint rendezhetünk be. Ehhez semmi másra nincs szükségünk, csupán néhány színes lakástextíliára és néhány apró, ám annál lényegesebb kiegészítőre, ami igazán barátságossá és hívogatóvá varázsolja a szoba hangulatát – derült ki a Lakáskultúra legutóbbi összeállításából.

Nyugtató színkavalkád

Míg a nappalinak és a konyhának remekül állnak az élénk, vibráló színek, a hálószobába már nem szerencsés, ha a falakat túl színesre festjük. Bár az erőteljesebb árnyalatok szépek, növelik a pulzusszámunkat és a vérnyomásukat. A háló színpalettája lehet hideg és meleg is, a lényeg, hogy nyugtató hatással legyen az idegrendszerünkre. Ilyen semleges árnyalatok a gyengéd rózsaszín, a levendula lilája vagy akár a pasztell zöld is. A zsályazöld mellett most a kék is nagyon divatos árnyalat; bátran választhatunk nem csak világos, de akár sötétebb kéket is.

A megfelelő árnyalatok még nyugtatóbbá varázsolják a teret. Fotó: pixabay.com

A tökéletes hangulatvilágítás

Az ideális hálószoba mindannyiunknak mást jelent, de abban megegyezhetünk, hogy ez a helyiség, ahol elalvás előtt megpihenhetünk. A gyors álomba szenderülés érdekében kiemelt szerepe van a megfelelő fényforrásoknak, amelyek erősségét könnyedén kontrollálhatjuk. Ha érzékenyek vagyunk a beszűrődő fényre, érdemes felszereltetni a sötétítő függöny mellé redőnyt is, így nyári hétvégéken és a délutáni pihenések során sem ébreszt majd fel minket a beszűrődő napfény. Ami az esti világítást illeti, fontos, hogy meleg fényű égőket használjunk és a lámpaernyők is inkább monokróm színűek legyenek.

Látványos textúrák

Különleges, egyben hívogató, meghitt és otthonos kis pihenőszigetet alakíthatunk ki hálószobában a megfelelő anyagú és stílusú textíliákkal. A pihentető összkép érdekében az ágyra érdemes több rétegben elhelyezni az ágyneműt, pokrócokat és a pihe-puha ágytakarót, így mindig elérhető lesz, amire épp szükségünk van egy kellemes pihenéshez. A komfortérzetet növeli, ha ébredés után a lábunk nem a padlóhoz, hanem egy puha szőnyeghez ér elsőként. Ehhez elegendő egy kisebb méretű műszőrme darab is, ami tökéletes kiegészítője lesz a kényelmes elvonulásnak.

Játékos minták, puha szövetek hívogatnak az ágyba. Fotó: pixabay.com

Kis tárolók, nagy harmónia

A pezsgő hétköznapok után jólesik elterülni és kicsit megpihenni, de amikor elborít minket a rendetlenség, szinte képtelenek vagyunk igazán elengedni magunkat. Az otthonunkban minduntalan észrevétlenül fel-felbukkanó kisebb-nagyobb tárgyakra, holmikra és kacatokra megoldást jelentenek a praktikus dobozok és stílusos tárolók. Ahhoz, hogy egy harmonikus, nyugodt teret hozzunk létre, feltétlenül zárt tárolókra lesz szükségünk. Bár állítólag a zsenik átlátják a káoszt, a stílusos otthon alapja, hogy mindennek megvan a maga helye.

Élő természet a nyugodt alvásért

Végre itt a nyár, ideje kinyitni az ablakokat, beengedni a napfényt és valamilyen módon becsempészni hálószobánkba a természet nyugtató energiáját. Teljesen mindegy, hogy milyen növényt szeretünk, a lényeg, hogy minél több zöld színt, színes virágot lássunk magunk körül. Ha viszont nem szeretnénk semmilyen élő növényről gondoskodni, akkor az ízléses művirágok, esetleg a nádak és a pampafüvek is megteszik. Az utóbbiból vásároljunk minél többet, és helyezzük egy nagy padlóvázába. Ami a falakat illeti, idén divatosak lesznek a trópusi tájakat megidéző képek, poszterek.