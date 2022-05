Ilyen növényt ültess, ha távol akarod tartani a bogarakat!

A legtöbb bogárriasztó növény a színével és a szagával tartja távol a kéretlen vendégeket és akár az erkélyre is kiültethetők. A legjobb, ha palánta formában tudjuk őket beszerezni, de magról is nevelhetők.

Muskátli

Néhány cserépnyi belőle képes távol tartani egész darázs- és szúnyograjokat. Palántáról érdemes ültetni, kifejezetten muskátliföldbe. Mivel a töveken sok virág és levél fejlődik, sok vizet és tápanyagot fogyaszt.

Körömvirág

A körömvirág ehető virágszirmainak az illata nagyon erős. A kertészetekben kapható palántája, de magról is nevelhető, akár erkélyen is. Azon kívül, számos módon hasznosítható növény, távol tartja a levéltetveket és a szúnyogokat is.

Bazsalikom

Ez az ismert fűszernövény nem csak finomabbá teszi az ételeket, hanem távol tartja a szúnyogokat és a házilegyeket. Az erkélyen vagy az ablakpárkányban is nevelhető, és nem igényel különösebb ápolást és nincsenek kártevői sem. Csak öntözi és gyomlálni kell a töveket.

Levendula

A levendulát régebben csak a molyok kiirtására használták. Magyarországon a legelterjedtebb fajta a francia levendula, amit hívnak még orvosi levendulának is. A levendula nem túl igényes növény, nem kell permetezni, nincsenek kártevői, szereti a napos és meleg helyeket és elél a teraszokon, balkonokon is. Távol tartja a bolhákat, molylepkéket a legyeket és a szúnyogokat is!

Macskamenta

A Nepeta cataria nem csak a macskák nagy kedvence, de a szúnyogokat is távol tartja. Imádja a laza, homokos talajt, a tűző napfényt és júniustól egészen szeptemberig többször is virágzik.

Borsmenta

Amellett, hogy elriasztja a pókokat, szúnyogokat és a hangyákat, izom- és görcsoldó hatása is van. Ezen kívül javítja az emésztést, csökkenti a gyulladást, tisztítja a légutakat és enyhe helyi érzéstelenítő hatása is van, a termesztéséhez pedig nem kell más, mint laza, jó vízgazdálkodású talaj.

Rozmaring

A termesztése a bazsalikomhoz hasonlóan nagyon könnyű, ezért gyakran ajánlják a kezdő kertészeknek is. Magról és dugványozással is szaporítható. Miután kibújt a földből elűzi a kullancsokat és a bolhákat a közelből.

Varádics

A más néven gilisztaűző egy őszirózsaféle, amit főzet formájában a háziállatok féregtelenítésére használtak. Könnyen nevelhető, de igazán a hangyariasztó és szárított formában a molyriasztó képessége miatt imádják a biokertészek.

Szegfű

A muskátlihoz hasonlóan nagy a növény tápanyagigénye, ezért minőségi virágföldbe érdemes elültetni és rendszeresen tápoldatozni, locsolni. Ha ezeket betartjuk, a rovaroktól is megszabadulhatunk.

Dohányvirág

A dohányvirág is elűzi a rovarokat, pontosabban a csillagformájú virága és annak az illata tartja távol a szúnyogokat és legyeket, a pillangókat pedig mágnesként vonzza.