Jobb őket békén hagyni: Ezek a csillagjegyek a legmorcosabbak

Nem mindenki lehet mindig boldog, néhányakra azonban különösen illik a „hangulatember” kifejezés. Bizonyára te is ismersz legalább egy olyan embert, akinek arcára csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem is lehet mosolyt csalni. Egy ilyen személyiség gyakran kissé mogorva, morcos is a mindennapokban, és könnyen lehet, hogy ezért a csillagjegye is felelős. Mutatjuk a legmorcosabb csillagjegyeket!

Skorpió

A Mars által uralt jel hajlamos a türelmetlenségre, és valahogy mindig felismeri, hogy egy-egy emberen vagy helyzeten hogyan lehetne javítani. Mivel mindig a fejlesztésekre törekszik, olykor nehéz vele jól kijönni. Egyszóval a Skorpiónál nem feltétlenül az a helyzet, hogy mindig dühös, inkább csak folyton a tökéletességet keresi, amit ha nem talál meg, inkább továbbáll.

Vízöntő

A Vízöntő azt várja el másoktól, hogy pontosan úgy viselkedjenek, ahogyan ő akarja, és ami a legfontosabb, egyet is értsenek vele mindenben. Ez gyakran azonban csalódáshoz vezet, főként, ha hozzá közel álló személyek – barátok vagy családtagok – eltérően vélekednek. A csillagjegynek erős érzelmei vannak mindenféle dologgal kapcsolatban, és gyakran csalódik, amikor az emberek nem ugyanúgy látják azokat.

Bak

A Bak célja, hogy mindig a tőle telhető legjobbat nyújtsa, és elvárja, hogy mások is ugyanolyan keményen dolgozzanak, mint ő. A csillagjegy szülötte egész egyszerűen mogorván viselkedik, ha a körülötte lévő emberek nem tesznek annyi erőfeszítést, mint ő. Ez különösen nehéz lehet a karrier szintjén. Ha egy Bak azt látja, hogy kollégája csak lazul munka közben, képes elszórni jónéhány gonosz pillantást.