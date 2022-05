Csillagjegyek, akik biztosan nem az első életüket élik

Erősen kapcsolódnak az univerzumhoz, éppen ezért a spiritualitás egyik központi eleme életüknek. Nem is csoda, hiszen az előző életek tapasztalata bennük van, hiszen nem ez az első sors, amit élnek. Ezekben a csillagjegyekben öreg lélek lakozik. Te vajon köztük vagy?

Bak

A Bak egészen gyerekkora óta úgy érzi, van mit tanítania másoknak. Ezért bármilyen furcsán is fest, gyakran a nála idősebbek is tőle tanulnak, és nem fordítva. A tudását képes emészthetően, érthetően átadni, ezért kiváló és megbecsült tanár, sőt öreg lélekként akár spirituális mester is válhat belőle.

Vízöntő

A Vízöntő egybegyúrja a korábbi életek tapasztalatait az intuícióival – így viszi előre a világot. Lehet, haladó szelleme miatt minden korba nehezen illeszkedik be, mégsem tesz le arról, hogy az ötleteivel jobbá tegye a környezetét, és élhetőbb világot teremtsen.

Halak

A Halak a zodiákus utolsó csillagjegye, így valójában a másik 11 jegy összes tapasztalatát cipeli a vállán. Ez a sok tudás mégsem terhes a számára, inkább még nyitottabbá teszi őt. Olyanná, aki képes minden apró újdonságra rácsodálkozni, aztán valódi poéta módjára áradozni róla.