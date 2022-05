A Bika csak egyszer igazán szerelmes az életben, és te?

Bizonyára te is találkoztál már olyanokkal, akik igencsak sűrűn váltogatják partnereiket. Így aztán nehéz elhinni, hogy vannak, akik mindössze csak egyszer lesznek igazán szerelmesek az életben. A horoszkópból az is kiderül, neked hányszor adatik meg az életben az Igazi.

Kos

Kos jegyűként a horoszkóp szerint egész életedben legfeljebb háromszor lehetsz igazán szerelmes. Amikor szerelemről esik szó, inkább kételkedő típus vagy. A korábbi kapcsolatokat nem tartod számon, ezért biztosan az a meggyőződésed, hogy tartogat még az élet számodra új szerelmeket.

Bika

Bika jegyűként te az a típus vagy, aki igazán és mélyen a szívéből az életében mindössze egyetlen szerelmet él át. Lehet több párkapcsolatod, de igazán szerelmes csak egyszer leszel az életedben. Valójában nincs is szükséged második lehetőségre, hiszen ezzel az eggyel az életed végéig szerencsésnek érzed magad.

Ikrek

Ikrek jegyűként háromszor is átélheted a mindent elsöprő szerelmet. Már az elsőnél is úgy érzed, ő az igazi, a valódi szerelem, jobbat keresve sem találnál, aztán harmadszorra is pontosan ugyanezt gondolod. A kapcsolatot életre szólóan képzeled el, aztán mégis minden másként történik.

Rák

Rák jegyűként valójában csupán kétszer akadsz fel a szerelem hálójában. Ha nagyot csalódtál az első igaz szerelemben, akkor szinte biztosan nagyon hosszú időre lesz szükséged ahhoz, hogy újra bizalmat szavazz, és ismét képes légy igazán és szívből szeretni.

Oroszlán

Oroszlán jegyűként inkább az állandóságot, a kiszámíthatóságot kedveled. Nem véletlen, hogy minden új szerelemben nagyon hűséges és kitartó vagy. Nem félsz megmutatni az érzéseidet, még akkor sem, ha fennáll a veszélye, hogy csúnyán megsérülsz. Hogy hányszor is lehetsz igazán szerelmes az életedben? Attól függ, mennyit számolsz össze.

Szűz

Szűz jegyűként mindössze kétszer leszel igazán szerelmes az életedben, ami persze nem véletlen, mert az átlagnál is óvatosabb és gyanakvóbb típus vagy. Nagyon nehezen engedsz el, ragaszkodsz az egykori érzésekhez és társhoz, ez pedig a másik oka, amiért mindössze kétszer érint meg igazán a szerelem szele.

Mérleg

Mérleg jegyűként abban mindenképpen hasonlítasz az Oroszlánhoz, hogy minden új szerelemben az igazi partnert látod. Miközben nézed a naplementét, és a szakítás fájdalmán őrlődsz, magadban máris a következő lehetőséget mérlegeled, és szinte azonnal leszel ismét szerelmes.

Skorpió

Skorpió jegyűként igazán szerelmes csak egyszer leszel az életedben. Annak ellenére, hogy kifejezetten sok párkapcsolatod lehet, és a kalandok lehetőségét sem utasítod vissza, az érzéseidre nagyon vigyázol. Az első igazi csalódást követően a lelked és a szíved olyan mélyen sérül, hogy nagyon hosszú időre lesz szükséged az újabb szerelemhez.

Nyilas

Nyilas jegyűként nehezen kötelezed el magad, a flörtök, a kalandok hosszú ideig bőven megfelelnek az elképzeléseidnek. Az életedben négyszer téged is mélyen megérint a szerelem, mégis komoly alkut jelent, hogy végre lekösd és elhatározd magad egyvalaki mellett.

Bak

Bak jegyűként nagyon nehezen mutatod meg az érzéseidet, óvatos és megfontolt típus vagy. Nem véletlen, hogy igazán szerelmes mindössze kétszer leszel az életedben. Fontos a nyugalom, a stabilitás, ezért amikor a párodra találsz, hosszú ideig kitartasz mellette.

Vízöntő

Vízöntő jegyűként háromszor lehetsz az életedben igazán szerelmes, amibe pedig beleszámítanak a szeretők is, akikkel megcsaltad a párodat. Az is biztos, te olyan tökéletes partnert keresel, aki egyben a társad és a legjobb barátod is.

Halak

Halak jegyűként a valódi szerelmet keresed az egész életedben. Amikor valóban rátalálsz a lelki társadra, soha többé nem engeded őt el. Lehetnek párjaid, lehetsz szerelmes is, de igazi és mély szerelmet az életedben csak egyszer élsz át.