3 csillagjegy, akinek a családja állhat a boldogsága útjába

Bár általánosítani nem szép dolog, és nem is lehetséges, de van három csillagjegy, akinek érdemes jobban odafigyelnie a családjára, mert komolyan beleszólhatnak a párkapcsolatukba. Akadnak ugyanis olyan nehezen kezelhető családok, akik nem bírják ki, és beleszólnak a párkapcsolatba. Bizonyos csillagjegyek egyébként is hajlamosak a drámára, a vérükben van, és kevés dolog van, ami képes úgy kihozni belőlük a vádaskodásokat, mint egy nehéz családi helyzet. Ha a következő csillagjegyek közé tartozol, akkor érdemes jobban odafigyelned.

Bika

Ha Bika csillagjegyű vagy, akkor jó eséllyel úgy érzed, hogy te vagy a család fekete báránya, ám ez büszkeséggel tölt el. A családod nehéz helyzetben lévő tagjai azonban pont ezért könnyen hozzád fordulnak, mert tudják, hogy benned van annyi megértés, hogy próbálsz nekik segíteni. Még azoknak a családtagoknak is igyekszel megoldani a problémáit, akik egyébként sosem fogadtak el téged, ám azonnal minden idődre és empátiádra igényt tartanak, ha ők kerülnek nehéz helyzetbe. Ha hagyod, hogy a fejedre szálljanak, akkor beszivárognak annyira az életedbe, hogy át is veszik az irányítást, amit pedig egy párkapcsolat nem igazán fog kibírni. Inkább lázadj, hiába kezdik a családtagjaid a drámázást, azonnal véget vethetsz neki egy jól irányzott „nem” válasszal.

Ikrek

Ha van valami, amit ki nem állhatsz, az a családi jópofizás és ármánykodás. Nem hiszed, hogy még egy hazugságot vagy csúnya célzást el tudsz viselni egy adott családtagtól. Készen állsz arra, hogy számonkérd a családon az őszinteséget, és még akkor is ez a jó lépés, ha ezzel a szemükben te leszel a legnagyobb drámakirálynő – ez a becenév még tetszik is és boldogan vállalod, ha ahhoz vezet, hogy egyszer és mindenkorra véget vethetsz ennek a nevetséges, egymás háta mögött kibeszélős családi légkörnek. Az Ikrek alapvetően rendkívül jól kommunikálnak, de vannak olyan családtagok, akikkel nem kell kompromisszumot keresned, mert rámehet a kavarásuk a párkapcsolatodra is, főleg, hogy imádnak a párod mögött pletykálni róla.

Vízöntő

Ha egy kívánságod teljesülhetne Vízöntő csillagjegyként, akkor egy családi dráma nélküli napot kérnél. A családod történetesen végtelen mennyiségű drámával jár, te pedig legszívesebben elmenekülnél előlük, ha tehetnéd. Még ha a jelenléted létfontosságú is, ki akarsz néha lépni. Ahogy kiépíted a saját életedet, saját párkapcsolatodat, egyre kevésbé tolerálod a családtagok konfliktusait, és úgy érzed, addig nem kapsz levegőt, amíg ki nem vonod magad ebből az értelmetlen és végtelen drámából. Jól teszed, ha eltávolodsz a sok ármánytól, mert annyira megviselhet lelkileg, hogy a párodra sokkal kevesebb energiát és figyelmet tudsz fordítani a családod miatt.